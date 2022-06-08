лавров нахамил журналисту за неудобный вопрос об Украине (видео)

Вопрос о зерне разозлил лаврова

Несмотря на ряд неоспоримых доказательств кражи россией зерна в Украине, в кремле до сих пор пытаются отрицать свою вину в этом.

На прямой вопрос украинского журналиста о судьбе украденного и вывезенного из Украины министр иностранных дел россии сергей лавров ответил ему откровенным хамством. Видео его ответа широко растиражировали пропагандисты.

"Что из украденного в Украине, помимо зерна, уже удалось реализовать?", — спросил украинский журналист.

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лавров огрызнулся: "У вас всё время голова болит о том, где б чего своровать, и думаете, что все так поступают?".

Он заявил, будто бы россия избавляет Украину от вымышленного неонацистского режима и якобы никак не препятствует транспортировке зерна.

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Напоследок лавров решил еще и оскорбить украинского президента: "Нужно, чтобы господин Зеленский дал команду, если он ещё чем-то там командует, чтобы разрешили иностранным и украинским судам выйти в Чёрное море".

Стоит заметить, что россия уже долгое время предпринимает меры, направленные на создание в Украине нового Голодомора, — мешала посевной кампании, разрушает склады с припасами, крадет украинское зерно и вывозит его поездами и кораблями.

Как сообщал "Телеграф", ранее в сети появились спутниковые снимки, как корабли вывозили из Крыма в рф украденное в Украине зерно.