Санкции Зеленского против путина: лавров нелепо прокомментировал

Представители страны-оккупанта пытаются продемонстрировать, будто бы "выше всего этого"

В россии наконец-то отреагировали на введение санкций украинским лидером Владимиром Зеленским против кровавого диктатора владимира путина. По мнению министра иностранных дел рф сергея лаврова, такой шаг даже "не достоин" ответа со стороны Кремля.

Об этом сообщают численные росСМИ, передает "Телеграф". Российский чиновник общался с журналистами весьма долго, однако на этот конкретный вопрос дал весьма краткий ответ.

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По словам сергея лаврова, в россии даже не хотят рассматривать возможность любого "ответа" на такой шаг официального Киева.

"Чем бы дитя не тешилось", — резюмировал свой ответ руководитель МИД россии.

Стоит напомнить, что помимо путина в санкционный список Украины попало немало приближенных к российскому президенту чиновников. Это и его пресс-секретарь дмитрий песков, и министр обороны рф сергей шойгу, и, собственно, сам сергей лавров.

По мнению медиа-эксперта Татьяны Поповой, такой шаг украинской власти весьма логичный, хотя и немного запоздалый. По ее мнению, наша страна должна была решиться на подобное еще до начала экономических ограничений со стороны Запада. Может ли это помешать российско-украинским переговорам, читайте в нашем материале.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Евросоюзе наконец-то согласовали шестой пакет санкций против Москвы и даже начали уже готовиться к внедрению седьмого.