Новый пакет санкций может затронуть газ, банки и привести к конфискации российского имущества в ЕС

Европейский союз на днях ввел шестой пакет санкций, который наложил частичное эмбарго на российскую нефть, однако кровавому диктатору владимиру путину все еще есть откуда получать деньги, а потому в ЕС уже начали обсуждать новый, седьмой, пакет ограничений.

Об этом рассказал заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский в комментарии PAP. По его словам, путин все еще имеет источники доходов, чтобы финансировать свою армию, а потому страны Запада должны найти способ лишить россию прибыли.

"Мы должны отрезать ее от источников денег и конфисковать все имущество, все активы, которые пока были только заморожены", — сказал он.

По его словам, это необходимо сделать не только для того, чтобы россия не могла их вернуть позже, но и чтобы поддержать Украину в обороне и восстановлении инфраструктуры.

Яблонский заявил, что работы над седьмым пакетом санкций уже идут, а их целью может стать российский газ. Кроме того, он отметил, что также могут быть отключены от SWIFT те банки рф, которые еще не были отключены. В частности он намекнул на "Газпромбанк".

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Стоит отметить, что шестой пакет санкций был согласован 3 июня, кроме нефтяного эмбарго под ограничения попали ряд компаний и приближенных к российскому руководству лиц. В частности в списке оказалась и российская фигуристка Алина Кабаева, которую в СМИ называют матерью двух детей путина.