ЄС розпочав роботу над 7 пакетом санкцій проти росії: до чого готуватися кремлю

Новий пакет санкцій може торкнутися газу, банків та призвести до конфіскації російського майна в ЄС

Європейський союз днями ввів шостий пакет санкцій, який наклав часткове ембарго на російську нафту, проте кривавому диктатору володимиру путіну все ще є звідки отримувати гроші, а тому в ЄС уже почали обговорювати новий, сьомий пакет обмежень.

Про це розповів заступник глави МЗС Польщі Павло Яблонський у коментарі PAP. За його словами, путін все ще має джерела доходів, щоб фінансувати свою армію, а тому країни Заходу мають знайти спосіб позбавити росію прибутку.

"Ми повинні відрізати її від джерел грошей і конфіскувати все майно, всі активи, які поки що були лише заморожені", — сказав він.

За його словами, це необхідно зробити не лише для того, щоб росія не могла їх повернути пізніше, а й щоб підтримати Україну в обороні та відновленні інфраструктури.

Яблонський заявив, що роботи над сьомим пакетом санкцій уже тривають, а метою яких може стати російський газ. Крім того, він зазначив, що також можуть бути відключені від SWIFT ті банки рф, які ще не були відключені. Зокрема, він натякнув на "Газпромбанк".

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Варто зазначити, що шостий пакет санкцій був узгоджений 3 червня, крім нафтового ембарго під обмеження потрапили ряд компаній та наближених до російського керівництва осіб. Зокрема, у списку опинилася і російська фігуристка Аліна Кабаєва, яку у ЗМІ називають матір’ю двох дітей путіна.