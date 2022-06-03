ЄС наклав санкції на матір дітей путіна: хто ще у списку

Не оминули увагою й сім'ю рупора Кремля Пєскова

У п'ятницю, 3 червня, Європейський Союз остаточно підтримав шостий санкційний пакет проти РФ. Ним передбачається не лише нафтове ембарго, а й персональні обмеження проти російських політиків та їх сімей. Зокрема, у санкційному списку опинилася ймовірна коханка кривавого диктатора Аліна Кабаєва, яку називають матір'ю двох його дітей.

Деталі нового пакета санкцій з'явилися на офіційному сайті Євросоюзу, а це означає набуття чинності цих обмежень.

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Крім Кабаєвої, Європейський Союз ввів обмеження проти сім'ї прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова — зокрема, дружини Тетяни Навки, дочки Єлизавети та сина Миколи.

Також під санкції ЄС потрапили зрадники України — Володимир Сальдо (керує нині захопленою Херсонщиною) та його заступник Кирило Стремоусов. Не оминули обмеження й зрадницю Галину Данильченко, яка проголосила себе "мером" окупованого Мелітополя.

Щодо російських компаній, які потрапили під санкції — це Обороненерго, УАЗ, Воїнтелеком, КАМАЗ, ТатнафтаНафтохім, Балашихинський ливарно-механічний завод, Ремдизель.

Раніше "Телеграф" публікував думку політолога Євгена Магди про те, чому ЄС варто почати узгоджувати сьомий пакет санкцій вже зараз.