Директор Інституту світової політики Євген Магда спеціально для "Телеграфу"

Шостий пакет санкцій узгоджувався з ЄС важко. І дуже важливо, що країни Євросоюзу зуміли знайти компроміс.

І виробити формулу, за якою цей пакет санкцій готові підтримати усі. При цьому залишилася можливість отримувати російську нафту фактично лише через трубопровід "Дружба".

Тобто десь інші країни ЄС пішли на поступки Угорщині. Але санкції запровадили. І якщо на 90%, як обіцяють, імпорт європейцями російської нафти зменшиться до кінця року (санкції набирають чинності за півроку), то це, на мою думку, стане суттєвою допомогою Україні. Щодо того, що надходження до російського бюджету помітно знизяться. Відповідно – знизиться можливість фінансувати війну.

Хочу акцентувати увагу не внесення до шостого пакета відключення від системи SWIFT "Сбербанку" росії. Цей банк та його відділення по всьому світу (навіть в Україні донедавна) – один із символів російського успіху. З ним навіть пов’язували фінансові операції певних громадських персонажів. Але тепер цей один із символів рф фактично відкинутий на узбіччя фінансового життя. Він працюватиме виключно всередині росії та її сателітів. А його європейські підрозділи будуть змушені шукати якісь рішення.

Крім того, у пакеті прописано заборону мовлення в ЄС трьох російських державних каналів. Нехай це не такий серйозний удар, як часткове ембарго на нафту та відключення Ощадбанку від SWIFT (російська пропаганда перебудовується), але – логічний крок і позитивний факт.

Резюмуючи: добре, що шостий пакет узгодили. Думаю, що його підтримають. При цьому слід розуміти, що сьомий пакет санкцій проти рф потрібно починати готувати вже сьогодні. І навколо нього буде не менш (швидше навіть – більш) жорстка боротьба.

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