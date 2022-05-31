ЄС запроваджує заборону на російську нафту, але поки що не на всю

У ЄС погодили шостий пакет санкцій проти росії

Країни ЄС досягли угоди про запровадження часткового ембарго на російську нафту. Це значно скоротить прибуток, який кремль може спрямувати на фінансування своєї армії та на продовження вторгнення в Україну.

Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель у своєму Твіттері.

"Це відразу покриває понад 2/3 імпорту нафти з росії, скорочуючи величезне джерело фінансування її військової машини", — написав він і додав, що країни ЄС чинять максимальний тиск на москву, щоб досягти завершення вторгнення в Україну.

Крім того, він повідомив, що часткове нафтове ембарго вводиться разом з іншими обмеженнями, серед яких:

відключення найбільшого російського банку "Сбербанк" від системи SWIFT;

заборона мовлення ще трьом урядовим медіакомпаніям;

нові санкції проти осіб, які причетні до скоєння військових злочинів в Україні.

Як повідомлялося раніше, шостий пакет санкцій став джерелом розбіжностей між членами ЄС, думки яких розійшлися через питання російської нафти. Зрештою країни зійшлися на забороні постачання нафти танкерами, але зробили виняток для постачання нафтопроводами, що дозволило розв'язати питання з опором Угорщини, яка сильно залежить від російських енергоносіїв.