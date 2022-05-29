У ЄС нарешті визначилися, як бути із російською нафтою

Оновлений проект враховує інтереси нафтозалежних країн

У Європейському союзі вигадали принцип відмови від російської нафти. Європейська комісія підготувала нову пропозицію та направила її до урядів країн. Воно дозволить скоротити постачання "чорного золота" нафтопроводом "Дружба", який є основним джерелом імпорту в Угорщину.

Про це повідомляє Bloomberg. Передбачається, що європейські посли зможуть обговорити оновлений пакет у неділю.

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Нова пропозиція включає заборону морських поставок російської нафти і відкладені обмеження імпорту по трубопроводу. Це дозволить розв'язати питання протидії Угорщини пакету санкцій проти росії. Згідно з наявними даними, члени ЄС поступово припинять імпорт нафти через пів року, а її продуктів через вісім місяців, пише видання з посиланням на джерела.

За задумом, це дасть Угорщині час на пошук технічного рішення для енергетики, а також зніме питання країн без виходу до моря, таких як Словаччина та Чехія. Перехідний період у Болгарії триватиме до 2024 року (червня чи грудня), а для Хорватії можуть зробити виняток у вигляді імпорту вакуумного дизельного палива (газойлю).

Серед пропозицій проєкту також обмеження реекспорту російської нафти до третіх країн та інших держав ЄС.

Як нафта йде до Європи — карта нафтопроводу "Дружба"

29 травня мають зустрітися посли країн ЄС, де вони можуть обговорити новий проєкт, частина країн ЄС наполягає, щоб угода щодо нього була досягнута на зустрічі лідерів у Брюсселі у понеділок, пише Bloomberg.

Нагадаємо, запровадження ембарго на російську нафту обговорюється з кінця квітня, але пакет санкцій має бути прийнятий усіма країнами.

Раніше "Телеграф" писав, що навіть без заборони імпорту російського "чорного золота" можна завдати росії відчутної шкоди. У цьому можуть допомогти податки.