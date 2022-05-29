У ЄС нарешті визначилися, як бути із російською нафтою
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Оновлений проект враховує інтереси нафтозалежних країн
У Європейському союзі вигадали принцип відмови від російської нафти. Європейська комісія підготувала нову пропозицію та направила її до урядів країн. Воно дозволить скоротити постачання "чорного золота" нафтопроводом "Дружба", який є основним джерелом імпорту в Угорщину.
Про це повідомляє Bloomberg. Передбачається, що європейські посли зможуть обговорити оновлений пакет у неділю.
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Нова пропозиція включає заборону морських поставок російської нафти і відкладені обмеження імпорту по трубопроводу. Це дозволить розв'язати питання протидії Угорщини пакету санкцій проти росії. Згідно з наявними даними, члени ЄС поступово припинять імпорт нафти через пів року, а її продуктів через вісім місяців, пише видання з посиланням на джерела.
За задумом, це дасть Угорщині час на пошук технічного рішення для енергетики, а також зніме питання країн без виходу до моря, таких як Словаччина та Чехія. Перехідний період у Болгарії триватиме до 2024 року (червня чи грудня), а для Хорватії можуть зробити виняток у вигляді імпорту вакуумного дизельного палива (газойлю).
Серед пропозицій проєкту також обмеження реекспорту російської нафти до третіх країн та інших держав ЄС.
29 травня мають зустрітися посли країн ЄС, де вони можуть обговорити новий проєкт, частина країн ЄС наполягає, щоб угода щодо нього була досягнута на зустрічі лідерів у Брюсселі у понеділок, пише Bloomberg.
Нагадаємо, запровадження ембарго на російську нафту обговорюється з кінця квітня, але пакет санкцій має бути прийнятий усіма країнами.
Раніше "Телеграф" писав, що навіть без заборони імпорту російського "чорного золота" можна завдати росії відчутної шкоди. У цьому можуть допомогти податки.