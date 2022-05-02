У Європі придумали, як ввести нафтове ембарго проти росії - Reuters

Угорщині та Словаччині запропонують інші умови

Єврокомісія вже цього тижня має представити шостий пакет європейських санкцій проти росії, яка розпочала проти України війну. Головне у ньому — ембарго на купівлю російської нафти, однак у ЄС не всі країни дійшли згоди у цьому питанні.

Як повідомляє Reuters, країнам, які не згодні з антиросійським ембарго, можуть запропонувати інші умови.

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За даними видання, Єврокомісія задля збереження єдиного блоку з 27 країн може запропонувати Угорщині та Словаччині — двом країнам, які бойкотують ембарго — виключення або тривалий перехідний період.

При цьому загальна заборона на купівлю російської нафти, ймовірно, буде введена до кінця року. Принаймні такі дані озвучили чиновники Європейської комісії у понеділок, 2 травня.

Варто зазначити, що Угорщина та Словаччина є залежними від російської нафти й, схоже, що жодна з країн не планує це змінювати. Влада обох держав заявляла, що енергетичні санкції проти росії вони вводити не планують і виступатимуть проти цього на міжнародній арені.

Питання запровадження нафтового ембарго країни мають обговорити у середу, 4 травня.

Додається, що з моменту початку війни в Україні європейські країни заплатили росії за нафту та газ вже понад 47 мільярдів євро.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що Єврокомісія не могла дійти до єдиного рішення щодо нафтового ембарго для росіян, адже Угорщина навідріз відмовлялася від будь-яких енергетичних санкцій проти країни-агресора.

Також виникали сумніви й у Німеччині, адже Олаф Шольц заявив, що це призведе до завершення війни в Україні. Однак пізніше він змінив свою думку й додав, що Європейський Союз повністю відмовиться від російської нафти та газу до кінця 2022 року.