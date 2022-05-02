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У Європі придумали, як ввести нафтове ембарго проти росії - Reuters

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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ЄС хоче відмовитися від російської нафти та газу та робить все для цього Новина оновлена 02 травня 2022, 22:55
ЄС хоче відмовитися від російської нафти та газу та робить все для цього

Угорщині та Словаччині запропонують інші умови

Єврокомісія вже цього тижня має представити шостий пакет європейських санкцій проти росії, яка розпочала проти України війну. Головне у ньому — ембарго на купівлю російської нафти, однак у ЄС не всі країни дійшли згоди у цьому питанні.

Як повідомляє Reuters, країнам, які не згодні з антиросійським ембарго, можуть запропонувати інші умови.

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За даними видання, Єврокомісія задля збереження єдиного блоку з 27 країн може запропонувати Угорщині та Словаччині — двом країнам, які бойкотують ембарго — виключення або тривалий перехідний період.

При цьому загальна заборона на купівлю російської нафти, ймовірно, буде введена до кінця року. Принаймні такі дані озвучили чиновники Європейської комісії у понеділок, 2 травня.

Варто зазначити, що Угорщина та Словаччина є залежними від російської нафти й, схоже, що жодна з країн не планує це змінювати. Влада обох держав заявляла, що енергетичні санкції проти росії вони вводити не планують і виступатимуть проти цього на міжнародній арені.

Питання запровадження нафтового ембарго країни мають обговорити у середу, 4 травня.

Додається, що з моменту початку війни в Україні європейські країни заплатили росії за нафту та газ вже понад 47 мільярдів євро.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Єврокомісія не могла дійти до єдиного рішення щодо нафтового ембарго для росіян, адже Угорщина навідріз відмовлялася від будь-яких енергетичних санкцій проти країни-агресора.

Також виникали сумніви й у Німеччині, адже Олаф Шольц заявив, що це призведе до завершення війни в Україні. Однак пізніше він змінив свою думку й додав, що Європейський Союз повністю відмовиться від російської нафти та газу до кінця 2022 року.

Теги:
#Єврокомісія #Росія #Санкції #Нафтове ембарго
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