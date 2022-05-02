В Европе придумали, как ввести нефтяное эмбарго против россии — Reuters

Венгрии и Словакии предложат другие условия

Еврокомиссия уже на этой неделе должна представить шестой пакет европейских санкций против россии, начавшей в Украине войну. Главное в нем — эмбарго на покупку российской нефти, однако в ЕС не все страны пришли к согласию по этому вопросу.

Как сообщает Reuters, странам, которые не согласны с антироссийским эмбарго, могут предложить другие условия.

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По данным издания, Еврокомиссия для сохранения единого блока из 27 стран может предложить Венгрии и Словакии — двум бойкотирующим эмбарго странам — исключение или длительный переходный период.

При этом общий запрет на покупку российской нефти, вероятно, будет введен до конца года. По крайней мере, такие данные озвучили чиновники Европейской комиссии в понедельник, 2 мая.

Следует отметить, что Венгрия и Словакия зависимы от российской нефти и, похоже, ни одна из стран не планирует это менять. Власти обоих государств заявляли, что энергетические санкции против россии они вводить не планируют и будут выступать против этого на международной арене.

Вопрос о введении нефтяного эмбарго страны должны обсудить в среду, 4 мая.

Добавим, что с момента начала войны в Украине европейские страны заплатили россии за нефть и газ уже более 47 миллиардов евро.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что Еврокомиссия не могла прийти к единому решению по поводу нефтяного эмбарго для россиян, ведь Венгрия наотрез отказывалась от каких-либо энергетических санкций против страны-агрессора.

Также возникали сомнения и в Германии, ведь Олаф Шольц заявил, что это приведет к завершению войны в Украине. Однако позже он изменил свое мнение и добавил, что Европейский Союз полностью откажется от российской нефти и газа до конца 2022 года.