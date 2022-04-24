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А хіба це зупинить війну? Шольц заговорив про робочі місця в Німеччині, відповідаючи на питання про газове ембарго для росії

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Олаф Шольц Новина оновлена 24 квітня 2022, 21:40
Олаф Шольц

В уряді ФРН переконані, що відмова від закупівлі газу з росії призведе до економічної кризи в Європі

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що запровадження газового ембарго проти росії не призведе до завершення війни в Україні.

Про це він розповів в інтерв’ю Spiegel.

"Якби путін прислухався до економічних міркувань, він ніколи б не розпочав цю шалену війну", — сказав Шольц, відповідаючи на запитання про те, чи не вважає він закупівлі газу в росії прямим фінансуванням її військової машини.

Шольц висловив переконання, що газове ембарго не зможе завершити війну, а крім того, він зазначив, що те, що Німеччина продовжує купувати газ у росії, не говорить про бажання заробити більше грошей.

За його словами, він хоче уникнути "жахливої економічної кризи", яка позбавить мільйони людей робочих місць і призведе до невідворотної зупинки виробництва.

Шольц додав, що такі наслідки для Німеччини та всієї Європи серйозно вплинуть на можливість фінансувати відновлення України після війни.

"Чи дійсно хтось думає про глобальні наслідки?", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, німецьке видання "Bild" повідомило про те, що за наказом Шольца Німеччина вдвічі скоротила список озброєння для України.

Це призвело до скандалу в країні, а опозиція почала збирати підписи за оголошення недовіри канцлеру.

Теги:
#Україна #Німеччина #Олаф Шольц
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