В ЕС наконец определились, как быть с российской нефтью
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Обновленный проект учитывает интересы нефтезависимых стран
В Европейском союзе придумали принцип отказа от российской нефти. Европейская комиссия подготовила новое предложение и направила его в правительства стран. Оно позволит сократить поставки "черного золота" по нефтепроводу "Дружба", который является основным источником импорта в Венгрию.
Об этом сообщает Bloomberg. Предполагается, что европейские послы смогут обсудить обновленный пакет в воскресенье.
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Новое предложение включает в себя запрет морских поставок российской нефти и отложенные ограничения импорта по трбопроводу. Это позволит решить вопрос с противодействием Венгрии пакету санкций против россии. Согласно имеющимся данным, члены ЕС постепенно прекратят импорт нефти через полгода, а ее продуктов — через восемь месяцев, пишет издание ссылаясь на источники.
По задумке это даст Венгрии время на поиск технического решения для энергетики, а также снимет вопросы стран без выхода к морю, таких как Словакия и Чехия. Переходной период у Болгарии продлится до 2024 года (июня или декабря), а для Хорватии могут сделать исключение в виде импорта вакуумного дизельного топлива (газойля).
Среди предложений проекта также ограничение реэкспорта российской нефти в третьи страны и другие государства ЕС.
29 мая должны встретиться послы стран ЕС, где они могут обсудить новый проект, часть стран ЕС настаивает, чтобы соглашение по нему было достигнуто на встрече лидеров в Брюсселе в понедельник, пишет Bloomberg.
Напомним, введение эмбарго на российскую нефть обсуждается с конца апреля, но пакет санкций должен быть принят всем странами.
Ранее "Телеграф" писал, что даже без запрета импорта российского "черного золота" можно нанести россии ощутимый вред. В этом могут помочь налоги.