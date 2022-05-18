россию можно наказать даже без эмбарго на нефть: ученый раскрыл способ

Нефтяное эмбарго может нанести большой вред ЕС, а потому его можно заменить специальным налогом

В Европе пока не могут согласовать введение нефтяного эмбарго против россии, поскольку далеко не все страны-члены имеют доступ к альтернативным источникам энергоносителей. Однако это не единственный способ использовать российскую нефть на благо Украины.

Как сообщает "Крым.Реалии" об этом рассказал российский ученый, доктор экономических наук Игорь Липсиц.

Он отметил, что запрет на поставки энергоносителей не является самым оптимальным вариантом для Европы, а куда разумнее было бы ввести налог на выручку от их продажи.

"Такой механизм уже действует в Европе в виде углеродного налога, который россия должна платить за вредные технологии", — сказал он.

Липсиц утверждает, что подобный механизм можно было бы ввести и на нефтяной экспорт, а часть этого налога можно было бы изъять и передать на поддержку экономики Украины. При том, он подчеркивает, что согласно расчетам, это могло бы принести Украине дополнительно 50 миллиардов долларов в год.

Кроме того, он считает, что такой механизм было бы ввести куда проще, чем полное эмбарго, поскольку ЕС состоит из стран с экономиками разной силы и если для Германии такой запрет был бы сносным, то Венгрии, Болгарии или Румынии пришлось бы сложно.

Как сообщалось ранее, 13 мая Великобритания стала первой страной, которая внесла в санкционный список предполагаемую любовницу российского диктатора Алину Кабаеву.