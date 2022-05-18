росію можна покарати навіть без ембарго на нафту: вчений розкрив спосіб

Нафтове ембарго може завдати великої шкоди ЄС, тому його можна замінити спеціальним податком

У Європі поки що не можуть погодити запровадження нафтового ембарго проти росії, оскільки далеко не всі країни-члени мають доступ до альтернативних джерел енергоносіїв. Однак це не єдиний спосіб використати російську нафту на благо України.

Як повідомляє "Крим.Реалії", про це розповів російський учений, доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.

Він зазначив, що заборона на постачання енергоносіїв не є оптимальним варіантом для Європи, а куди розумніше було б запровадити податок на виручку від їхнього продажу.

"Такий механізм уже діє у Європі у вигляді вуглецевого податку, який росія має платити за шкідливі технології", — сказав він.

Ліпсіц стверджує, що подібний механізм можна було б запровадити і на нафтовий експорт, а частину цього податку можна було б вилучити та передати на підтримку економіки України. При цьому він підкреслює, що, згідно з розрахунками, це могло б принести Україні додатково 50 мільярдів доларів на рік.

Крім того, він вважає, що такий механізм було б запровадити набагато простіше, ніж повне ембарго, оскільки ЄС складається з країн з економіками різної сили і якщо для Німеччини така заборона була б непоганою, то Угорщині, Болгарії чи Румунії довелося б складно.

Як повідомлялося раніше, 13 травня Великобританія стала першою країною, яка внесла до списку санкцій передбачувану коханку російського диктатора Аліну Кабаєву.