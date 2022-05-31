ЕС вводит запрет на российскую нефть, но пока не на всю

В ЕС согласовали шестой пакет санкций против россии

Страны ЕС достигли соглашения о введении частичного эмбарго на российскую нефть. Это значительно сократит прибыль, которую кремль может направить на финансирование своей армии и на продолжение вторжения в Украину

Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель в своем Твиттер.

"Это сразу покрывает более 2/3 импорта нефти из россии, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины", — написал он и добавил, что страны ЕС оказывают максимальное давление на москву, чтобы добиться завершения вторжения в Украину.

Кроме того, он сообщил, что частичное нефтяное эмбарго вводится вместе с другими ограничениями, среди которых:

отключения крупнейшего российского банка "Сбербанк" от системы SWIFT;

запрет на вещание еще трем правительственным медиакомпаниям;

новые санкции против лиц, причастных к совершению военных преступлений в Украине.

Как сообщалось ранее, шестой пакет санкций стал источником разногласий между членами ЕС, мнения которых разошлись из-за вопроса российской нефти. В конечном итоге страны сошлись на запрете поставок нефти танкерами, но сделали исключение для поставок по нефтепроводам, что позволило решить вопрос с сопротивлением Венгрии, которая сильно зависит от российских энергоносителей.