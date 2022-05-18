Двоє дітей від першого шлюбу та ще чотири від коханок: ЗМІ пролили світло на сім’ю путіна

Нові деталі особистого життя російського диктатора стали відомі

Західні ЗМІ дізналися нові деталі про особисте життя російського кривавого диктатора володимира путіна і пролили світло на те, де вони проживають.

Про це йдеться у великій статті The New York Times.

Повідомляється, що крім двох дочок від першого шлюбу у путіна є ще щонайменше четверо дітей від двох інших жінок.

Перша дружина путіна Людмила Очеретна після розлучення повернула собі дівоче прізвище і зараз живе в росії, проте вона зникла з поля зору ЗМІ ще до того, як вони розлучилися.

Стверджується, що зараз його фавориткою є колишня фігуристка Аліна Кабаєва, яка проживає у Швейцарії. Її особняк розташований у місті Лугано на березі однойменного озера. Ще одна коханка російського диктатора, Світлана Кривоногих, проживала у Монте-Карло (Монако).

Одна з дочок путіна Катерина Тихонова проживає у Москві і є академічним вченим. Друга ж дочка, Марія Воронцова, живе в одному з найпрестижніших районів Амстердама (Нідерланди), відомо, що вона має сина.

Обидві дочки путіна перебувають у розлученні.

Донька Світлани Кривоногих Єлизавета (Луїза Розова) у 2021 році засвітилася в одному з барів у Москві. Імен ще трьох дітей видання не називає.

Як повідомлялося раніше, 13 травня Великобританія стала першою країною, яка ввела санкції проти Кабаєвої та Очеретної. Це означає, що країни Заходу вирішили взятися і за сім’ю російського диктатора, тому цілком імовірно, що незабаром світ дізнається і про інших дітей путіна.