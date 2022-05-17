"У ліжко хоче, на місце Кабаєвої": російська лижниця заявила про "особливу енергію" путіна
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Спортсменка підтримує владу в рф
Російська лижниця, олімпійська чемпіонка Пекіна-2022 Вероніка Степанова після того, як захопилася видними російськими чиновниками, похвалила і президента росії володимира путіна.
Про це спортсменка заявила під час просвітницького марафону "Нові горизонти", — передає Р-Спорт.
Лижниця розповіла, що зазнала сильних емоцій, коли путін особисто нагороджував її. Вероніка заявила, що президент рф є сильним лідером, через що і росія — сильна.
"Присутність президента не бентежить і не лякає, вона навпаки заряджає. Ти відчуваєш поруч із ним колосальну впевненість, відчуваєш особливу енергію. Сильний лідер – сильна країна, що ще додати", — заявила Степанова.
У мережі висміяли Степанову, а один із користувачів припустив, що спортсменка хоче зайняти місце іншої олімпійської чемпіонки, Аліни Кабаєвої, яку на Заході вважають коханкою путіна.
Раніше повідомлялося, що путін звернув увагу на юну фігуристку Камілу Валієву. Щобільше, кривавий диктатор зробив спортсменці неформальний подарунок. До речі, у США незадоволені цією близькістю.