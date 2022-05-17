"У ліжко хоче, на місце Кабаєвої": російська лижниця заявила про "особливу енергію" путіна

Спортсменка підтримує владу в рф

Російська лижниця, олімпійська чемпіонка Пекіна-2022 Вероніка Степанова після того, як захопилася видними російськими чиновниками, похвалила і президента росії володимира путіна.

Про це спортсменка заявила під час просвітницького марафону "Нові горизонти", — передає Р-Спорт.

Лижниця розповіла, що зазнала сильних емоцій, коли путін особисто нагороджував її. Вероніка заявила, що президент рф є сильним лідером, через що і росія — сильна.

"Присутність президента не бентежить і не лякає, вона навпаки заряджає. Ти відчуваєш поруч із ним колосальну впевненість, відчуваєш особливу енергію. Сильний лідер – сильна країна, що ще додати", — заявила Степанова.

У мережі висміяли Степанову, а один із користувачів припустив, що спортсменка хоче зайняти місце іншої олімпійської чемпіонки, Аліни Кабаєвої, яку на Заході вважають коханкою путіна.

У мережі висміяли слова Степанової про путін

Раніше повідомлялося, що путін звернув увагу на юну фігуристку Камілу Валієву. Щобільше, кривавий диктатор зробив спортсменці неформальний подарунок. До речі, у США незадоволені цією близькістю.