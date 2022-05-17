"Піском посипано і кобилою пахне": лижниця путіна "облизала" Пєскова та Лаврова

Спортсменка заграє з російською владою

Олімпійська чемпіонка в лижній естафеті (Пекін-2022) Вероніка Степанова відкрито підтримує владу рф, що розв’язала повномасштабну війну в Україні.

Цього разу лижниця на своєму telegram-каналі захопилася тим, що виступатиме на одній сцені з прессекретарем президента росії Дмитром Пєсковим і главою МЗС рф Сергієм Лавровим.

Степанова виступить після російських чиновників на просвітницькому марафоні "Нові горизонти".

"Виходити на сцену після Дмитра Пєскова, прессекретаря президента, та міністра закордонних справ Сергія Лаврова – це крутіше, ніж перший раз на лижню з Йохауг та Непряєвою. Особливо відразу після перельоту з Камчатки. Але цікаво", — написала лижниця.

У мережі розкритикували спортсменку, зазначивши, що у неї "дуже довгий язик". Також користувачі припустили, що вона мітить на пригріте місце депутата чи міністра, де "піском посипано та кобилою пахне".

У мережі висміяли Вероніку Степанову за її пост про Лаврова та Пєскова

Додамо, що спікерами просвітницького марафону також стали дворазовий олімпійський чемпіон з плавання Євген Рилов та триразова олімпійська чемпіонка із синхронного плавання Олександра Пацкевич. До слова, Рилов вже поплатився за відвідування путінського шабашу у Москві.

Раніше в росії висловилися про ЧС-2022 з хокею без збірної рф.