"Піском посипано і кобилою пахне": лижниця путіна "облизала" Пєскова та Лаврова
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 4206
Спортсменка заграє з російською владою
Олімпійська чемпіонка в лижній естафеті (Пекін-2022) Вероніка Степанова відкрито підтримує владу рф, що розв’язала повномасштабну війну в Україні.
Цього разу лижниця на своєму telegram-каналі захопилася тим, що виступатиме на одній сцені з прессекретарем президента росії Дмитром Пєсковим і главою МЗС рф Сергієм Лавровим.
Степанова виступить після російських чиновників на просвітницькому марафоні "Нові горизонти".
"Виходити на сцену після Дмитра Пєскова, прессекретаря президента, та міністра закордонних справ Сергія Лаврова – це крутіше, ніж перший раз на лижню з Йохауг та Непряєвою. Особливо відразу після перельоту з Камчатки. Але цікаво", — написала лижниця.
У мережі розкритикували спортсменку, зазначивши, що у неї "дуже довгий язик". Також користувачі припустили, що вона мітить на пригріте місце депутата чи міністра, де "піском посипано та кобилою пахне".
Додамо, що спікерами просвітницького марафону також стали дворазовий олімпійський чемпіон з плавання Євген Рилов та триразова олімпійська чемпіонка із синхронного плавання Олександра Пацкевич. До слова, Рилов вже поплатився за відвідування путінського шабашу у Москві.
Раніше в росії висловилися про ЧС-2022 з хокею без збірної рф.