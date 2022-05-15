У росії назвали недохокеєм ЧС-2022 через усунення збірної

З росіянами ніхто не хоче грати

Заслужений тренер СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова назвала чемпіонат світу з хокею-2022 без збірної росії недохокеєм.

Відповідна заява Тарасової доступна на sport24.

Зазначимо, збірні росії та Білорусі були відсторонені від участі у турнірі у Фінляндії через повномасштабну агресію рф в Україні. Їхні місця зайняли збірні Франції та Австрії.

"Який же хокей може бути без Росії? У світі лише десяток країн, які грають у цей вид спорту. Збірна Росії – світовий лідер. ЧС без збірної Росії – це недохокей якийсь", – сказала Тарасова.

У мережі висміяли заяву Тарасової, назвавши її висловлювання "бабусиними казками".

У мережі висміяли заяву Тарасової про ЧС-2022 з хокею без Росії

Нагадаємо, росія втратила право на проведення чемпіонату світу з хокею у 2023 році.

На 9 травня дружина прессекретаря президента росії Дмитра Пєскова використала молодих хокеїстів у путінській акції до дня перемоги. До речі, кривавий диктатор відмовився грати у хокей у своїй лізі. Нещодавно путін раптово пригрозив хокеїстам втратою пріоритету над фігуристами у використанні льодових арен рф.