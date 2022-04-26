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"Дехокеїзація": у росії відібрали чемпіонат світу

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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володимир путін і олександр лукашенко Новина оновлена 26 квітня 2022, 22:46
володимир путін і олександр лукашенко

Натомість росіяни зможуть спостерігати за грою диктаторів.

У вівторок, 26 квітня, на 62-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну у росії відібрали право на проведення чемпіонату світу з хокею у 2023 році.

Про це повідомляє Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) на своєму офіційному сайті.

Рішення про скасування турніру було ухвалено на останньому засіданні Ради IIHF, яка відбулася у вівторок, 26 квітня, у Цюриху, Швейцарія. Турнір мав пройти у Санкт-Петербурзі, росія, з 5 по 21 травня 2023 року. Новий господар чемпіонату світу буде затверджений під час Щорічного конгресу IIHF 2022 року у Тампере, Фінляндія, який відбудеться в останній тиждень Чемпіонату світу з хокею з шайбою 2022 року.

Додамо, що IIHF ухвалило таке рішення з міркувань безпеки всіх хокеїстів, офіційних осіб, ЗМІ та вболівальників.

У мережі висміяли чергову "геополітичну перемогу" путіна:

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Раніше повідомлялося, що невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі олександр лукашенко отримав ключкою по голові під час хокейного матчу.

Нагадаємо, кривавий диктатор володимир путін залишився незадоволеним підсумками Олімпіади-2022.

Теги:
#Україна #Росія #Хокей #Війна з Росією
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