"Дехокеїзація": у росії відібрали чемпіонат світу
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Натомість росіяни зможуть спостерігати за грою диктаторів.
У вівторок, 26 квітня, на 62-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну у росії відібрали право на проведення чемпіонату світу з хокею у 2023 році.
Про це повідомляє Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) на своєму офіційному сайті.
Рішення про скасування турніру було ухвалено на останньому засіданні Ради IIHF, яка відбулася у вівторок, 26 квітня, у Цюриху, Швейцарія. Турнір мав пройти у Санкт-Петербурзі, росія, з 5 по 21 травня 2023 року. Новий господар чемпіонату світу буде затверджений під час Щорічного конгресу IIHF 2022 року у Тампере, Фінляндія, який відбудеться в останній тиждень Чемпіонату світу з хокею з шайбою 2022 року.
Додамо, що IIHF ухвалило таке рішення з міркувань безпеки всіх хокеїстів, офіційних осіб, ЗМІ та вболівальників.
У мережі висміяли чергову "геополітичну перемогу" путіна:
Раніше повідомлялося, що невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі олександр лукашенко отримав ключкою по голові під час хокейного матчу.
Нагадаємо, кривавий диктатор володимир путін залишився незадоволеним підсумками Олімпіади-2022.
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