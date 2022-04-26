Незадоволеному путіну доповіли про Олімпіаду: "Найкращі за кількістю четвертих місць"

Кривавий диктатор зажадав звіт про Олімпіаду у Пекіні

Президент рф володимир путін залишився незадоволеним 9-м місцем збірної олімпійського комітету росії (ОКР) на зимових Олімпійських іграх в Пекіні.

Про це путін заявив на нараді з розвитку фізичної культури та спорту, передає rsport.

Путін зазначив, що росія не дорахувалася медалей на Іграх-2022, і чекає звіту від міністра спорту рф Олега Матиціна.

"Підсумкове місце у загальнокомандному заліку нашої збірної все-таки нижче, ніж було заплановано у стратегії розвитку спорту. Прошу міністра спорту сьогодні, звичайно, про це доповісти", – сказав путін.

Матицін зміркував, що будь-яку невдачу можна видати як успіх, а тому заявив, що збірна росії стала кращою за кількістю четвертих місць на Іграх. Також міністр назвав причини невдачі ОКР на Олімпіаді у Пекіні.

"У нас відсутня низка спортивних об’єктів для підготовки спортсменів на території росії. Були й суб’єктивні причини, такі як недопуск і навмисні перешкоди для участі російських спортсменів в Олімпіаді", — цитує Матиціна Матч ТВ.

У мережі висміяли і заяву путіна, і слова Матиціна.

У мережі висміяли заяву путіна та доповідь Матиціна

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Раніше повідомлялося, що путін сипався компліментами на адресу 16-річної фігуристки. Нагадаємо, президент рф згадав про конвенцію ООН, говорячи про відсторонених російських спортсменів.