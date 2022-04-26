"Дід кукухою поїхав": у мережі висміяли слова путіна про спорт

Президент рф провів зустріч з "олімпійцями".

У вівторок, 26 квітня, на 62-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент росії володимир путін зустрівся з призерами Олімпійських ігор-2022 і поговорив про спорт.

Про це повідомляє sports.ru.

Путін, говорячи про усунення російських спортсменів, заявив, що міжнародні організації зробили це, порушивши права людини. Кривавий диктатор навіть послався на декларацію ООН.

"Усунення атлетів Росії та Білорусі не тільки порушило основні принципи спорту, відкрито і цинічно були попрані базові права людини, Загальна декларація прав людини, прийнята генасамблеєю ООН у 1948-му — там прямо все записано. Справа не в статусі — не в політичному, правовому або міжнародному статусі країни, яку представляє спортсмен. Справа в самій людині — спортсмені. Попрані саме ці права", — заявив путін.

Також президент рф зазначив, що російських спортсменів піддали дискримінації з суто політичних причин — виходячи з їх громадянства та національності й це ніяк не сумісне з принципами олімпізму та паралімпізму.

У мережі висміяли слова путіна, який спеціально замовчує головну причину усунення російських спортсменів — напад на Україну. Один із користувачів припустив, що "дід (путін, — Ред.) поїхав кукухою".

У мережі висміяли заяву путіна про спорт поза політикою

Додамо, що путіна особливо засмутило усунення плавця Євгена Рилова, якого дискваліфікували за відвідування Z-шабаша.

Раніше повідомлялося, що росія планує проводити альтернативну Олімпіаду.