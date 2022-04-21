У росії заговорили про альтернативну Олімпіаду: у мережі сміються

Російським спортсменам у більшості видів спорту заборонено виступати на міжнародному рівні.

У четвер, 21 квітня, на 57-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну депутат Держдуми, заступник голови Комітету з фізичної культури й спорту Сергій Бурлаков запропонував проводити в росії "альтернативну Олімпіаду".

Даною ідеєю депутат поділився в ході онлайн-зустрічі з російським гросмейстером Сергієм Карякіним, передає Sports.ru.

"Брати участь зможуть абсолютно всі спортсмени, які підтримують гасло "спорт поза політикою". Не має значення, з дружньої країни атлет чи ні. Ми покажемо всьому світу, як треба ставитися до спорту. В умовах міжнародної спортивної ізоляції альтернативні змагання стануть найкращим стимулом для тренувань", — заявив Бурлаков.

У мережі висміяли ідею Бурлакова:

У мережі висміяли ідею проведення в росії альтернативної Олімпіади

Нагадаємо, Карякіна викинули з міжнародних турнірів із шахів, адже він публічно підтримав путіна та війну в Україні.

Раніше повідомлялося, що російських паралімпійців не пустили на Паралімпіаду у Пекіні. Після цього росіяни провели "альтернативну Параліміпаду". Нещодавно російський міністр поскаржився на нестачу спортивного екіпірування у країні.