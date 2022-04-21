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У росії заговорили про альтернативну Олімпіаду: у мережі сміються

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Російські спортсмени Новина оновлена 21 квітня 2022, 22:13
Російські спортсмени

Російським спортсменам у більшості видів спорту заборонено виступати на міжнародному рівні.

У четвер, 21 квітня, на 57-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну депутат Держдуми, заступник голови Комітету з фізичної культури й спорту Сергій Бурлаков запропонував проводити в росії "альтернативну Олімпіаду".

Даною ідеєю депутат поділився в ході онлайн-зустрічі з російським гросмейстером Сергієм Карякіним, передає Sports.ru.

"Брати участь зможуть абсолютно всі спортсмени, які підтримують гасло "спорт поза політикою". Не має значення, з дружньої країни атлет чи ні. Ми покажемо всьому світу, як треба ставитися до спорту. В умовах міжнародної спортивної ізоляції альтернативні змагання стануть найкращим стимулом для тренувань", — заявив Бурлаков.

У мережі висміяли ідею Бурлакова:

У мережі висміяли ідею проведення в росії альтернативної Олімпіади
У мережі висміяли ідею проведення в росії альтернативної Олімпіади

Нагадаємо, Карякіна викинули з міжнародних турнірів із шахів, адже він публічно підтримав путіна та війну в Україні.

Раніше повідомлялося, що російських паралімпійців не пустили на Паралімпіаду у Пекіні. Після цього росіяни провели "альтернативну Параліміпаду". Нещодавно російський міністр поскаржився на нестачу спортивного екіпірування у країні.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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