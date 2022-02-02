Олімпіада-2022: медальний залік зимових Ігор у Пекіні

Олімпійські ігри відбудуться з 4 по 20 лютого.

У п’ятницю, 4 лютого, у Пекіні відбудеться помпезна церемонія відкриття XXIV Зимових Олімпійських ігор, яка ознаменує старт головних спортивних змагань року.

Понад 4000 спортсменів з 95 країн світу визначатимуть найкращих у 7 видах спорту (15 дисциплін). На стадіонах та відкритих аренах Китаю олімпійці розіграють 109 комплектів медалей.

Медальний залік зимових Олімпійських ігор у Пекіні (оновлюється)

Додамо, що перші нагороди на ОІ-2022 розіграють 5 лютого.

Найбільше спортсменів до Китаю відправили американці, які можуть похвалитися делегацією із 223 спортсменів. Українців буде лише 45 (що на 12 осіб більше, ніж на минулих ОІ). "Жовто-сині" вперше будуть представлені у фрістайлі (змішані команди, акробатика), а також у жіночому бобслеї (монобоб).

Минулої Олімпіади в Пхенчхані українці здобули лише одну медаль — "золото" в активі фрістайліста Олександра Абраменка. Наша збірна тоді посіла 22-те загальнокомандне місце.

Зазначимо, за ходом Ігор у Пекіні можна стежити на ТБ і не тільки. Букмекери вважають, що українці не зможуть виграти на Іграх жодної медалі. Такої думки дотримуються й аналітики.

Перед стартом Олімпіади Міністерство молоді та спорту України рекомендувало українським спортсменам не фотографуватися із росіянами. У РФ це викликало істерику, а от організатори все одно саджатимуть атлетів двох сусідніх країн поруч. Міністр Вадим Гутцайт зазначив, що заборони на фото жодної немає, а є лише рекомендація.