"Скільки гине наших хлопців": Абраменку відповіли щодо братання з росіянами на Олімпіаді

Не всі спортсмени підтримують рекомендації міністерства.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, який нещодавно оцінив шанси збірної України на Олімпіаді-2022, висловився щодо заборони на фото з росіянами на Іграх у Пекіні.

Відповідне інтерв’ю доступне на сайті Трибуна.

За словами міністра, він не розуміє позицію олімпійського чемпіона Олександра Абраменка, який заявив, що знову планує фотографуватися з росіянами у разі попадання разом із ними на п’єдестал. Гутцайт дорікнув спортсмену, вказавши на численні жертви війни на Донбасі. Вадим додав, що міністерство лише рекомендувало, а не забороняло робити спільні знімки із представниками ОКР (Олімпійського комітету Росії).

"Вісім років війна йде, зараз є ще загострення ситуації на кордоні. Тому дуже важливо, щоб українські спортсмени реально контролювали емоції в таких ситуаціях. Ми рекомендуємо, змусити я не можу. Але якщо так поводитимуться, то я взагалі не розумію. Як не розуміти, що відбувається між нашими країнами? Мені дуже шкода, тому що ми бачимо, скільки гине наших хлопців.Я розумію, що є дружба багато років між спортсменами, які тренуються разом. Але треба розуміти, що на змаганнях це конкуренти. Це країна, з якою ми воюємо. Необхідно розділяти", — заявив Гутцайт.

Нагадаємо на Іграх-2018 Абраменко здобув сенсаційну перемогу в дисципліні фрістайл (лижна акробатика), після чого тішився успіхом разом із російським спортсменом Іллею Буровим, який виграв "бронзу". Перед іграми в Пекіні Абраменко заявив, що знову обійме російського колегу у разі потрапляння разом із ним на п’єдестал.

Нагадаємо, в Росії рекомендації українського міністерства викликали істерику у Дмитра Губернієва. Олімпійські ігри стартують 4 лютого. До речі, прогноз на медалі для збірної України є катастрофічним.