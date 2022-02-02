"Сколько погибает наших ребят": Абраменко ответили по поводу братания с россиянами на Олимпиаде

Не все спортсмены поддерживают рекомендации министерства.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, который недавно оценил шансы сборной Украины на Олимпиаде-2022, высказался касательно запрета на фото с россиянами на Играх в Пекине.

Соответствующее интервью доступно на сайте Трибуна.

По словам министра, он не понимает позицию олимпийского чемпиона Александра Абраменко, который заявил, что вновь планирует фотографироваться с россиянами в случае попадания вместе с ними на пьедестал. Гутцайт упрекнул спортсмена, указав на многочисленные жертвы войны на Донбассе. Вадим добавил, что министерство лишь рекомендовало, а не запрещало делать совместные снимки с представителями ОКР (Олимпийского комитета России).

"Восемь лет война идет, сейчас это еще обострение ситуации на границе. Потому очень важно, чтобы украинские спортсмены реально контролировали эмоции в таких ситуациях. Мы рекомендуем, заставить я не могу. Но если так себя будут вести, то я вообще не понимаю. Как не понимать, что происходит между нашими странами? Мне очень жаль, потому что мы видим, сколько погибает наших ребят. Я понимаю, что есть дружба много лет между спортсменами, тренирующимися вместе. Но надо понимать, что на соревнованиях это конкуренты. Это страна, с которой мы воюем. Необходимо разделять", — заявил Гутцайт.

Напомним на Играх-2018 Абраменко добыл сенсационную победу в дисциплине фристайл (лыжная акробатика), после чего радовался успеху вместе с российским спортсменом Ильей Буровым, который выиграл "бронзу". Перед играми в Пекине Абраменко заявил, что вновь обнимет российского коллегу в случае попадания вместе с ним на пьедестал.

Напомним, в России рекомендации украинского министерства вызвали истерику у Дмитрия Губерниева. Олимпийские игры стартуют 4 февраля. К слову, прогноз на медали для сборной Украины катастрофический.