Укр

Биатлон на Олимпиаде в Пекине: расписание трансляций

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Биатлон на Олимпиаде в Пекине Новость обновлена 29 января 2022, 10:05
Биатлон на Олимпиаде в Пекине

В Украине надеются на медаль в этом виде спорта.

На Олимпийских Играх в Пекине, которым некоторые страны объявили дипломатический бойкот, соревнования по биатлону начнутся с первого игрового дня, а завершатся за день до закрытия зимних Игр.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В Украине все гонки по биатлону будут показаны в прямом эфире телеканала UA: ПЕРШИЙ и на диджитал-платформе "Суспільне Спорт". Програма биатлона на Олимпиаде в Пекине начнется смешанной эстафетой, которая состоится 5 февраля. Завершится биатлонная программа Игр масс-стартами 18 и 19 февраля.

Календарь и расписание трансляций биатлонных гонок на Олимпиаде в Пекине:

  • 5 февраля
  • 11.00 (время киевское) — Смешанная эстафета
  • 7 февраля
  • 11.00 — Индивидуальная гонка, женщины
  • 8 февраля
  • 10.30 — Индивидуальная гонка, мужчины
  • 11 февраля
  • 11.00 — Спринт, женщины
  • 12 февраля
  • 11.00 — Спринт, мужчины
  • 13 февраля
  • 11.00 — Гонка преследования, женщины
  • 12.45 — Гонка преследования, мужчины
  • 15 февраля
  • 11.00 — Эстафета, мужчины
  • 16 февраля
  • 9.45 — Эстафета, женщины
  • 18 февраля
  • 11.00 — Мужчины, масс-старт
  • 19 февраля
  • 11.00 — Женщины, масс-старт

Состав сборной Украины по биатлону на Олимпиаде в Пекине:

Мужская команда: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Прима и Артем Тищенко.

Женская команда: Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Валентина Семеренко и Ирина Петренко.

Напомним, церемония Открытия Олимпиады-2022 состоится 4 февраля. Добавим, посещать соревнования смогут не все желающие.

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