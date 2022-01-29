Биатлон на Олимпиаде в Пекине: расписание трансляций
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В Украине надеются на медаль в этом виде спорта.
На Олимпийских Играх в Пекине, которым некоторые страны объявили дипломатический бойкот, соревнования по биатлону начнутся с первого игрового дня, а завершатся за день до закрытия зимних Игр.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
В Украине все гонки по биатлону будут показаны в прямом эфире телеканала UA: ПЕРШИЙ и на диджитал-платформе "Суспільне Спорт". Програма биатлона на Олимпиаде в Пекине начнется смешанной эстафетой, которая состоится 5 февраля. Завершится биатлонная программа Игр масс-стартами 18 и 19 февраля.
Календарь и расписание трансляций биатлонных гонок на Олимпиаде в Пекине:
- 5 февраля
- 11.00 (время киевское) — Смешанная эстафета
- 7 февраля
- 11.00 — Индивидуальная гонка, женщины
- 8 февраля
- 10.30 — Индивидуальная гонка, мужчины
- 11 февраля
- 11.00 — Спринт, женщины
- 12 февраля
- 11.00 — Спринт, мужчины
- 13 февраля
- 11.00 — Гонка преследования, женщины
- 12.45 — Гонка преследования, мужчины
- 15 февраля
- 11.00 — Эстафета, мужчины
- 16 февраля
- 9.45 — Эстафета, женщины
- 18 февраля
- 11.00 — Мужчины, масс-старт
- 19 февраля
- 11.00 — Женщины, масс-старт
Состав сборной Украины по биатлону на Олимпиаде в Пекине:
Мужская команда: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Прима и Артем Тищенко.
Женская команда: Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Валентина Семеренко и Ирина Петренко.
Напомним, церемония Открытия Олимпиады-2022 состоится 4 февраля. Добавим, посещать соревнования смогут не все желающие.
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