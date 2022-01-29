Биатлон на Олимпиаде в Пекине: расписание трансляций

В Украине надеются на медаль в этом виде спорта.

На Олимпийских Играх в Пекине, которым некоторые страны объявили дипломатический бойкот, соревнования по биатлону начнутся с первого игрового дня, а завершатся за день до закрытия зимних Игр.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В Украине все гонки по биатлону будут показаны в прямом эфире телеканала UA: ПЕРШИЙ и на диджитал-платформе "Суспільне Спорт". Програма биатлона на Олимпиаде в Пекине начнется смешанной эстафетой, которая состоится 5 февраля. Завершится биатлонная программа Игр масс-стартами 18 и 19 февраля.

Календарь и расписание трансляций биатлонных гонок на Олимпиаде в Пекине:

5 февраля

11.00 (время киевское) — Смешанная эстафета

7 февраля

11.00 — Индивидуальная гонка, женщины

8 февраля

10.30 — Индивидуальная гонка, мужчины

11 февраля

11.00 — Спринт, женщины

12 февраля

11.00 — Спринт, мужчины

13 февраля

11.00 — Гонка преследования, женщины

12.45 — Гонка преследования, мужчины

15 февраля

11.00 — Эстафета, мужчины

16 февраля

9.45 — Эстафета, женщины

18 февраля

11.00 — Мужчины, масс-старт

19 февраля

11.00 — Женщины, масс-старт

Состав сборной Украины по биатлону на Олимпиаде в Пекине:

Мужская команда: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Прима и Артем Тищенко.

Женская команда: Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Валентина Семеренко и Ирина Петренко.

Напомним, церемония Открытия Олимпиады-2022 состоится 4 февраля. Добавим, посещать соревнования смогут не все желающие.