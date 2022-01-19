Укр

Китай изъял из продажи билеты на Олимпийские игры

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Олимпийские игры в Пекине Новость обновлена 19 января 2022, 17:31
Олимпийские игры в Пекине

Но без болельщиков Игры не останутся.

Уже в начале февраля в Пекине (Китай) стартуют 24-е зимние Олимпийские игры, которым некоторые страны мира объявили дипломатический бойкот. Правительство Поднебесной до последнего выжидало, что делать с болельщиками на Олимпиаде и в итоге приняло решение.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

По информации источника, на Олимпиаде и Паралимпиаде 2022 года не будет открытой продажи билетов. Вместо это власти Китая будут приглашать специальные группы болельщиков, которые будут строго соблюдать меры противодействия COVID-19 на мероприятиях. К таким жестким мерам организаторы прибегнули, чтобы не подвергать спортсменов, борющихся за награды, дополнительному риску.

Отметим, изначально планировалось, что зарубежных болельщиков не допустят на трибуны. Предполагалось, что посетить Игры смогли бы жители Китая.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года, а зимние Паралимпийские игры – с 4 по 13 марта 2022 года. Украине прогнозируют полное фиаско на Олимпиаде в Пекине.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале в сборной России по биатлону перед Играми.

Теги:
#Олимпийские игры #Олимпиада-2022 #Пекин-2022
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