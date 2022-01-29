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Біатлон на Олімпіаді у Пекіні: розклад трансляцій

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Біатлон на Олімпіаді у Пекіні Новина оновлена 29 січня 2022, 10:05
Біатлон на Олімпіаді у Пекіні

В Україні сподіваються на медалі у цьому виді спорту.

На Олімпійських Іграх у Пекіні, яким деякі країни оголосили дипломатичний бойкот, змагання з біатлону розпочнуться з першого ігрового дня, а завершаться за день до закриття зимових Ігор.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

В Україні всі гонки з біатлону будуть показані у прямому ефірі телеканалу UA: ПЕРШИЙ та на діджитал-платформі "Суспільне Спорт". Програма біатлону на Олімпіаді у Пекіні розпочнеться змішаною естафетою, що відбудеться 5 лютого. Завершиться біатлонна програма Ігор мас-стартами 18 та 19 лютого.

Календар та розклад трансляцій біатлонних гонок на Олімпіаді в Пекіні:

  • 5 лютого
  • 11.00 (час київський) — Змішана естафета
  • 7 лютого
  • 11.00 — Індивідуальні перегони, жінки
  • 8 лютого
  • 10.30 — Індивідуальні перегони, чоловіки
  • 11 лютого
  • 11.00 — Спринт, жінки
  • 12 лютого
  • 11.00 — Спринт, чоловіки
  • 13 лютого
  • 11.00 – Перегони переслідування, жінки
  • 12.45 — Перегони переслідування, чоловіки
  • 15 лютого
  • 11.00 — Естафета, чоловіки
  • 16 лютого
  • 9.45 — Естафета, жінки
  • 18 лютого
  • 11.00 — Чоловіки, мас-старт
  • 19 лютого
  • 11.00 — Жінки, мас-старт

Склад збірної України з біатлону на Олімпіаді у Пекіні:

Чоловіча команда: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Прима та Артем Тищенко.

Жіноча команда: Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар’я Блашко, Валентина Семеренко та Ірина Петренко.

Нагадаємо, церемонія Відкриття Олімпіади-2022 відбудеться 4 лютого. Додамо, відвідувати змагання зможуть не всі охочі.

Теги:
#Олімпіада 2022
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