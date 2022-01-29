Біатлон на Олімпіаді у Пекіні: розклад трансляцій
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В Україні сподіваються на медалі у цьому виді спорту.
На Олімпійських Іграх у Пекіні, яким деякі країни оголосили дипломатичний бойкот, змагання з біатлону розпочнуться з першого ігрового дня, а завершаться за день до закриття зимових Ігор.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
В Україні всі гонки з біатлону будуть показані у прямому ефірі телеканалу UA: ПЕРШИЙ та на діджитал-платформі "Суспільне Спорт". Програма біатлону на Олімпіаді у Пекіні розпочнеться змішаною естафетою, що відбудеться 5 лютого. Завершиться біатлонна програма Ігор мас-стартами 18 та 19 лютого.
Календар та розклад трансляцій біатлонних гонок на Олімпіаді в Пекіні:
- 5 лютого
- 11.00 (час київський) — Змішана естафета
- 7 лютого
- 11.00 — Індивідуальні перегони, жінки
- 8 лютого
- 10.30 — Індивідуальні перегони, чоловіки
- 11 лютого
- 11.00 — Спринт, жінки
- 12 лютого
- 11.00 — Спринт, чоловіки
- 13 лютого
- 11.00 – Перегони переслідування, жінки
- 12.45 — Перегони переслідування, чоловіки
- 15 лютого
- 11.00 — Естафета, чоловіки
- 16 лютого
- 9.45 — Естафета, жінки
- 18 лютого
- 11.00 — Чоловіки, мас-старт
- 19 лютого
- 11.00 — Жінки, мас-старт
Склад збірної України з біатлону на Олімпіаді у Пекіні:
Чоловіча команда: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Прима та Артем Тищенко.
Жіноча команда: Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар’я Блашко, Валентина Семеренко та Ірина Петренко.
Нагадаємо, церемонія Відкриття Олімпіади-2022 відбудеться 4 лютого. Додамо, відвідувати змагання зможуть не всі охочі.
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