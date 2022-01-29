Біатлон на Олімпіаді у Пекіні: розклад трансляцій

В Україні сподіваються на медалі у цьому виді спорту.

На Олімпійських Іграх у Пекіні, яким деякі країни оголосили дипломатичний бойкот, змагання з біатлону розпочнуться з першого ігрового дня, а завершаться за день до закриття зимових Ігор.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

В Україні всі гонки з біатлону будуть показані у прямому ефірі телеканалу UA: ПЕРШИЙ та на діджитал-платформі "Суспільне Спорт". Програма біатлону на Олімпіаді у Пекіні розпочнеться змішаною естафетою, що відбудеться 5 лютого. Завершиться біатлонна програма Ігор мас-стартами 18 та 19 лютого.

Календар та розклад трансляцій біатлонних гонок на Олімпіаді в Пекіні:

5 лютого

11.00 (час київський) — Змішана естафета

7 лютого

11.00 — Індивідуальні перегони, жінки

8 лютого

10.30 — Індивідуальні перегони, чоловіки

11 лютого

11.00 — Спринт, жінки

12 лютого

11.00 — Спринт, чоловіки

13 лютого

11.00 – Перегони переслідування, жінки

12.45 — Перегони переслідування, чоловіки

15 лютого

11.00 — Естафета, чоловіки

16 лютого

9.45 — Естафета, жінки

18 лютого

11.00 — Чоловіки, мас-старт

19 лютого

11.00 — Жінки, мас-старт

Склад збірної України з біатлону на Олімпіаді у Пекіні:

Чоловіча команда: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Прима та Артем Тищенко.

Жіноча команда: Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар’я Блашко, Валентина Семеренко та Ірина Петренко.

Нагадаємо, церемонія Відкриття Олімпіади-2022 відбудеться 4 лютого. Додамо, відвідувати змагання зможуть не всі охочі.