Украинцев и россиян усадят рядом на Олимпиаде в Пекине (фото)

Организаторы не учли отношения между странами.

Украинские и российские фигуристы расположатся рядом во время командных соревнований на зимних Олимпийских играх в Пекине, которые стартуют 4 февраля.

Соответствующее фото разместил пользователь Lublineс93 в Twitter.

На опубликованном снимке видно, что боксы (специальные трибуны) сборной Украины размещены рядом с российскими. Таким образом украинцы и россияне будут наблюдать за прокатами остальных участников вместе. К слову, рядом с украинцами разместят и американцев. Добавим, что порядок боксов был составлен организатором согласно алфавиту.

Украинцев и россиян разместят рядом на командном турнире по фигурном катанию в Пекине

Отметим, Министерство молодежи и спорта Украины рекомендовало украинским спортсменам не фотографироваться с россиянами с флагом на Играх в Пекине. В РФ после этого оскорбили украинского министра Вадима Гутцайта. А вот известный украинский футбольный тренер Мирон Маркевич поддержал данную рекомендацию.

Напомним, сборная РФ будет выступать на Играх в Пекине без национального гимна и под флагом Олимпийского комитета России (ROC).

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Украину в фигурном катании на соревнованиях будут представлять 6 спортсменов: Артем Деренский, Максим Никитин, Иван Шмуратко, София Голиченкова, Александра Назарова, Анастасия Шаботова. Добавим, что букмекеры не верят в наших спортсменов на Играх-2022.