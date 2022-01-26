Укр

"Никаких братаний с россиянами": Маркевич выступил с резким заявлением

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
51
Мирон Маркевич Новость обновлена 26 января 2022, 13:27
Мирон Маркевич

Известный тренер не стал отмалчиваться.

Бывший глава Комитета сборных УАФ, экс-тренер национальной команды Mирон Mаркевич высказался касательно нашумевшего запрета на фото с россиянами с флагом для украинских спортсменов.

Своей позицией по этому вопросу Мирон Богданович поделился с meta-ratings.com.ua.

Маркевич отметил, что министерству даже не стоило напоминать украинским спортсменам-олимпийцам о подобных запретах, ведь это очевидные вещи. Специалист не понимает, как можно брататься с россиянами, когда РФ ведет войну с твоей страной, убивает твоих братьев и сестер. Экс-тренер "Металлиста" и "Днепра" считает действия России непростительными.

"Здесь и комментировать особо нечего и, по большому счету, не было необходимости в таких указаниях. Каждый должен быть патриотом своей страны и четко знать, где друг, а кто — враг. Поэтому о каких совместных фото, братании с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестер, захватившая твои земли. Такое нельзя прощать. А лучшим ответом украинских спортсменов на происки врага были бы их победы на соревнованиях самого высокого уровня", — считает Маркевич.

Добавим, что рекомендация министерства по фото вызвала истерику у россиян, в частности журналист Дмитрий Губерниев оскорбил украинского министра Вадима Гутцайта. К слову, побед от украинцев на ближайшей Олимпиаде ожидать не стоит, считают букмекеры. Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть церемонию открытия Игр в Пекине.

Теги:
#Футбол #Олимпиада 2022 #Мирон Маркевич
Молнупиравир одобрили для экстренного использования при COVID-19
Здоровье
В Украине зарегистрировали инновационные таблетки от коронавируса: что о них нужно знать
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Молнупиравир одобрили для экстренного использования при COVID-19
В Украине зарегистрировали инновационные таблетки от коронавируса: что о них нужно знать
Дата публикации
Категория
Спасаться придется в укрытии или эвакуироваться
Если завтра война: что брать, куда идти и как себя вести в случае худшего сценария
Дата публикации
Категория
Увы, антител от "Омикрона" пока у людей нет - даже у тех, кто ранее болел ковидом
"Омикроном" заболеют все: как отличить симптомы нового штамма от "Дельты" и гриппа
Дата публикации
Категория
Фильм "Мюнхен: на грани войны" вышел на Netflix 21 января
Будто бы снова 1938 год: в драме "Мюнхен" от Netflix нашли параллели с Путиным и Украиной
Дата публикации
Категория
Астролог спрогнозировал, насколько вероятен Майдан против Зеленского
Влад Росс о втором сроке Зеленского: его могут свергнуть уже в этом году