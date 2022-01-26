"Никаких братаний с россиянами": Маркевич выступил с резким заявлением

Известный тренер не стал отмалчиваться.

Бывший глава Комитета сборных УАФ, экс-тренер национальной команды Mирон Mаркевич высказался касательно нашумевшего запрета на фото с россиянами с флагом для украинских спортсменов.

Своей позицией по этому вопросу Мирон Богданович поделился с meta-ratings.com.ua.

Маркевич отметил, что министерству даже не стоило напоминать украинским спортсменам-олимпийцам о подобных запретах, ведь это очевидные вещи. Специалист не понимает, как можно брататься с россиянами, когда РФ ведет войну с твоей страной, убивает твоих братьев и сестер. Экс-тренер "Металлиста" и "Днепра" считает действия России непростительными.

"Здесь и комментировать особо нечего и, по большому счету, не было необходимости в таких указаниях. Каждый должен быть патриотом своей страны и четко знать, где друг, а кто — враг. Поэтому о каких совместных фото, братании с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестер, захватившая твои земли. Такое нельзя прощать. А лучшим ответом украинских спортсменов на происки врага были бы их победы на соревнованиях самого высокого уровня", — считает Маркевич.

Добавим, что рекомендация министерства по фото вызвала истерику у россиян, в частности журналист Дмитрий Губерниев оскорбил украинского министра Вадима Гутцайта. К слову, побед от украинцев на ближайшей Олимпиаде ожидать не стоит, считают букмекеры. Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть церемонию открытия Игр в Пекине.