Назвал украинского министра иди*том: у Губерниева началась истерика после заявления Гутцайта

В России опять заговорили о дружбе с Украиной.

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова министра Молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, который заявил, что украинским спортсменам нельзя фотографироваться с россиянами с флагом на Олимпийских играх в Пекине.

Диктор высказался в комментарии для издания "Чемпионат".

Губерниев оскорбил Гутцайта и заявил, что украинский министр своим заявлением сам делает провокацию. Дмитрий отметил, что украинские и российские спортсмены (биатлонисты и тренеры) находятся в хороших отношениях, а "Россия дружит с Украиной".

"Министр — иди*т. Он и есть главный враг украинского спорта. Какие могут быть провокации? Я зайду и у Юлии Джимы (биатлонистка сборной Украины, — прим. ред.) заберу сыр на завтраке? Это заявление — самая главная провокация. Мы дружим с Украиной. Я в прекрасных отношениях с украинскими тренерами и спортсменами. Наши номера находились рядом, мы каждый день здоровались. Не было никаких проблем — они их сами выдумывают. Мне нет никакого дела до министра спорта. Они только нервируют спортсменов и создают им невыносимые условия. Мы всегда с распростертыми объятиями к их спортсменам, как и они", — заявил Губерниев.

Зимние Олимпийские игры в Пекине начнутся с церемонии-открытия 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Китайское правительство будет допускать болельщиков по особым правилам. К слову, букмекеры не верят в медальные перспективы сборной Украины на Играх.

Напомним, некоторые страны устроили Играм в Китае дипломатический бойкот.