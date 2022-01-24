Укр

Назвал украинского министра иди*том: у Губерниева началась истерика после заявления Гутцайта

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
121
Дмитрий Губерниев и Вадим Гутцайт Новость обновлена 24 января 2022, 18:05
Дмитрий Губерниев и Вадим Гутцайт

В России опять заговорили о дружбе с Украиной.

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова министра Молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, который заявил, что украинским спортсменам нельзя фотографироваться с россиянами с флагом на Олимпийских играх в Пекине.

Диктор высказался в комментарии для издания "Чемпионат".

Губерниев оскорбил Гутцайта и заявил, что украинский министр своим заявлением сам делает провокацию. Дмитрий отметил, что украинские и российские спортсмены (биатлонисты и тренеры) находятся в хороших отношениях, а "Россия дружит с Украиной".

"Министр — иди*т. Он и есть главный враг украинского спорта. Какие могут быть провокации? Я зайду и у Юлии Джимы (биатлонистка сборной Украины, — прим. ред.) заберу сыр на завтраке? Это заявление — самая главная провокация. Мы дружим с Украиной. Я в прекрасных отношениях с украинскими тренерами и спортсменами. Наши номера находились рядом, мы каждый день здоровались. Не было никаких проблем — они их сами выдумывают. Мне нет никакого дела до министра спорта. Они только нервируют спортсменов и создают им невыносимые условия. Мы всегда с распростертыми объятиями к их спортсменам, как и они", — заявил Губерниев.

Зимние Олимпийские игры в Пекине начнутся с церемонии-открытия 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Китайское правительство будет допускать болельщиков по особым правилам. К слову, букмекеры не верят в медальные перспективы сборной Украины на Играх.

Напомним, некоторые страны устроили Играм в Китае дипломатический бойкот.

Теги:
#Олимпийские игры #Олимпиада #Олимпиада 2022
Страны ЕС не намерены последовать примеру Госдепа США
Интервью
Почему США вывозят своих дипломатов и стоит ли паниковать украинцам?
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Страны ЕС не намерены последовать примеру Госдепа США
Почему США вывозят своих дипломатов и стоит ли паниковать украинцам?
Дата публикации
Категория
В школах и детсадах искали взрывчатку
"Я вам обещаю: жертв будет много. Жду 15 миллионов", - неизвестный сообщил о минировании школ и детсадов
Дата публикации
Категория
В Украине ожидается потепление
Морозы отступают, но снегопады усилятся: какой будет погода в Украине до конца недели
Дата публикации
Категория
Сколько заплатим за хлеб в феврале
В феврале хлеб вновь подорожает: хлебопекари озвучили причину
Дата публикации
Категория
Правительство занято усилением возможностей сил терробороны
Министр обороны рассказал о сюрпризе для россиян