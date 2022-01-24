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Назвав українського міністра іді*том: у Губернієва почалася істерика після заяви Гутцайта

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Дмитро Губернієв та Вадим Гутцайт Новина оновлена 24 січня 2022, 18:05
Дмитро Губернієв та Вадим Гутцайт

У Росії знову заговорили про дружбу з Україною.

Відомий російський коментатор Дмитро Губернієв відреагував на слова міністра Молоді та спорту України Вадима Гутцайта, який заявив, що українським спортсменам не можна фотографуватись з росіянами з прапором на Олімпійських іграх у Пекіні.

Диктор висловився про цю ситуацію у коментарі для видання "Чемпіонат".

Губернієв образив Гутцайта та заявив, що український міністр своєю заявою сам робить провокацію. Дмитро зазначив, що українські та російські спортсмени (біатлоністи та тренери) перебувають у добрих відносинах, а "Росія дружить з Україною".

"Міністр — іді*т. Він і є головний ворог українського спорту. Які можуть бути провокації? Я зайду і в Юлії Джими (біатлоністка збірної України, — прим. ред.) заберу сир на сніданку? Ця заява — найголовніша провокація. Ми дружимо з Україною. Я у чудових стосунках з українськими тренерами та спортсменами.Наші номери знаходилися поряд, ми щодня віталися.Не було жодних проблем — вони їх самі вигадують. Вони тільки нервують спортсменів та створюють їм нестерпні умови. Ми завжди з розпростертими обіймами до їхніх спортсменів, як і вони", — заявив Губернієв.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні розпочнуться з церемонії-відкриття 4 лютого та триватимуть до 20 лютого. Китайський уряд допускатиме вболівальників за особливими правилами. До слова, букмекери не вірять у медальні перспективи збірної України на Іграх.

Нагадаємо, деякі країни влаштували Іграм у Китаї дипломатичний бойкот.

Теги:
#Олімпійські ігри #Олімпіада #Олімпіада 2022
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