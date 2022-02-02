"Я же трезвый": украинский министр спорта оценил шансы сборной Украины на Олимпиаде в Пекине

Чиновник дал осторожный прогноз.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что провалом на ближайших Играх в Пекине, которые стартуют уже 4 февраля, станет отсутствие медалей у национальной сборной.

Об этом он рассказал в интервью Tribuna.com.

Гутцайт отметил, что надеется хотя бы на одну медаль на зимних Играх. Министр заявил, что особые надежды у него на фристайл, а также на биатлон, где может случиться маленькое чудо. Вадим рассказал, что государство начало уделять внимание спортивной инфраструктуре зимних видов спорта и в будущем это принесет успех на Играх. Тем не менее чиновник понимает ситуацию в украинском спорте и медали не гарантирует.

"Я же трезвый мужчина, понимаю шансы. Из чего состоят наши прогнозы? С выступлений на чемпионатах Европы и мира. Что будет считаться провалом? Если не будет никакой медали. Вы же понимаете, что в спорте всегда есть пьедестал. Это показатель того, что хоть что-нибудь есть в государстве", – сказал Гутцайт.

Добавим, что букмекеры считают, что сборная Украины не выиграет ни единой медали на зимних Играх в Китае. К слову, Гутцайт вызвал истерику в России своим заявлением по поводу совместных фото украинских спортсменов с россиянами.