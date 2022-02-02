Укр

Дырка от бублика: эксперты дали прогноз на выступление украинцев на Олимпиаде в Пекине

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
50
Олимпийские игры в Пекине Новость обновлена 02 февраля 2022, 14:18
Олимпийские игры в Пекине

Верим в лучшее.

Американские аналитическая компания Gracenote обновила свой финальный прогноз на Игры, который существенно разнится с предыдущим.

Своим виденьем медального зачета Олимпиады-2022 Gracenote поделилась на своем официальном сайте.

По мнению аналитиков, сборная Норвегии выиграет медальный зачет зимней Олимпиады в Пекине, добыв 21 золотую медаль. Второе место достанется немцам с 11 наградами высшей пробы, а замкнут тройку лучших команда Олимпийского комитета России (ОКР) с 10 золотыми медалями. Примечательно, что специалисты в своем прогнозе не дали ни единой медали украинцам.

Медальный зачет Олимпийских игр в Пекине по версии Gracenote

Медальный зачет Олимпиады в Пекине по версии Gracenote - топ-10
Медальный зачет Олимпиады в Пекине по версии Gracenote - топ-10
Медальный зачет Олимпиады в Пекине по версии Gracenote - места 11-20
Медальный зачет Олимпиады в Пекине по версии Gracenote - места 11-20
Медальный зачет Олимпиады в Пекине по версии Gracenote - места 21-26
Медальный зачет Олимпиады в Пекине по версии Gracenote - места 21-26

Олимпиада в Китае стартует помпезной церемонией открытия 4 февраля. Болельщики не смогут свободно посещать соревнования.

Добавим, что даже в Украине не особо верят в медали на этих Играх. Букмекеры также не дают шансов "Желто-синим". Перед стартом Игр украинским спортсменам не рекомендовали фотографироваться с россиянами, что вызвало истерику в РФ. Примечательно, что организаторы Олимпиады усадят украинцев и россиян рядом.

Теги:
#Олимпиада 2022
Украинцев пытаются поощрить насчет вакцинации с помощью выплат
Экономика и Финансы
"Тысячу Зеленского" смогут получить еще больше людей: подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинцев пытаются поощрить насчет вакцинации с помощью выплат
"Тысячу Зеленского" смогут получить еще больше людей: подробности
Дата публикации
Категория
Нардеп Александр Трухин
"Слугам" запретили говорить о Трухине, а самого нардепа лишат "мечты"
Дата публикации
Категория
Штамм "Омикрон" распространяется гораздо быстрее своего предшественника "Дельты"
"Омикрон" вытесняет "Дельту": украинцам рассказали, сколько осталось ждать
Дата публикации
Категория
Олимпийские игры в Пекине
Дырка от бублика: эксперты дали прогноз на выступление украинцев на Олимпиаде в Пекине
Дата публикации
Категория
Ряд сдерживающих факторов останавливают Путина от вторжения в Украину
Будет ли война? План вторжения у России есть, но Путин знает об "адских" последствиях