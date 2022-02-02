Дырка от бублика: эксперты дали прогноз на выступление украинцев на Олимпиаде в Пекине

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Американские аналитическая компания Gracenote обновила свой финальный прогноз на Игры, который существенно разнится с предыдущим.

Своим виденьем медального зачета Олимпиады-2022 Gracenote поделилась на своем официальном сайте.

По мнению аналитиков, сборная Норвегии выиграет медальный зачет зимней Олимпиады в Пекине, добыв 21 золотую медаль. Второе место достанется немцам с 11 наградами высшей пробы, а замкнут тройку лучших команда Олимпийского комитета России (ОКР) с 10 золотыми медалями. Примечательно, что специалисты в своем прогнозе не дали ни единой медали украинцам.

Медальный зачет Олимпийских игр в Пекине по версии Gracenote

Медальный зачет Олимпиады в Пекине по версии Gracenote - топ-10

Медальный зачет Олимпиады в Пекине по версии Gracenote - места 11-20

Медальный зачет Олимпиады в Пекине по версии Gracenote - места 21-26

Олимпиада в Китае стартует помпезной церемонией открытия 4 февраля. Болельщики не смогут свободно посещать соревнования.

Добавим, что даже в Украине не особо верят в медали на этих Играх. Букмекеры также не дают шансов "Желто-синим". Перед стартом Игр украинским спортсменам не рекомендовали фотографироваться с россиянами, что вызвало истерику в РФ. Примечательно, что организаторы Олимпиады усадят украинцев и россиян рядом.