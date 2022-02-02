Дірка від бублика: експерти дали прогноз на виступ українців на Олімпіаді у Пекіні

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Американська аналітична компанія Gracenote оновила свій фінальний прогноз на Ігри, який суттєво відрізняється з попереднім.

Своїм баченням медального заліку Олімпіади-2022 Gracenote поділилася на своєму офіційному сайті.

На думку аналітиків, збірна Норвегії виграє медальний залік зимової Олімпіади в Пекіні, здобувши 21 золоту медаль. Друге місце дістанеться німцям з 11 нагородами найвищої проби, а замкнуть трійку найкращих команда Олімпійського комітету Росії (ОКР) з 10 золотими медалями. Цікаво, що фахівці у своєму прогнозі не дали жодної медалі українцям.

Медальний залік Олімпійських ігор у Пекіні за версією Gracenote

Медальний залік Олімпіади у Пекіні за версією Gracenote — топ-10

Медальний залік Олімпіади у Пекіні за версією Gracenote — місця 11-20

Медальний залік Олімпіади у Пекіні за версією Gracenote — місця 21-26

Олімпіада в Китаї стартує помпезною церемонією відкриття 4 лютого. Вболівальники не зможуть вільно відвідувати змагання.

Додамо, що навіть в Україні не надто вірять у медалі на цих Іграх. Букмекери також не дають шансів "Жовто-синім". Перед стартом Ігор українським спортсменам не рекомендували фотографуватися з росіянами, що спричинило істерику у РФ. Примітно, що організатори Олімпіади посадять українців та росіян поряд.