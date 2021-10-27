На медалі навіть не сподівайтесь: українцям прогнозують фіаско на Олімпіаді у Пекіні
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Найближча Олімпіада може принести багато розчарувань українським уболівальникам.
Олімпійська збірна України не виграє жодної медалі на зимових іграх у Пекіні.
Про це йдеться у прогнозі аналітичного порталу gracenote.
За 100 днів до старту Олімпійських ігор у Пекіні фахівці, керуючись останніми результатами у кваліфікаційних змаганнях, склали свою версію підсумкового медального заліку. На думку аналітиків, перемогу на найближчій Олімпіаді здобуде Норвегія, яка здобуде рекордну кількість золотих нагород. На другому місці розташуються атлети з олімпійського комітету Росії, а третє місце дістанеться німцям. До топ-5 також увійдуть американці та збірна Нідерландів.
Зазначимо, на минулій зимовій Олімпіади збірна України здобула лише одну нагороду — Олександр Абраменко виграв "золото" в акробатиці в дисципліні лижний фрістайл. У 2018 році медальний залік виграли норвежці, за ними розташувалися німці та канадці.
Зазначимо, Ігри у Пекіні стартують 4 лютого 2022 року та триватимуть до 20 лютого.
Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал на етапі Кубка світу з шорт-треку в Пекіні, де американка звалила росіянку під час перегонів.
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