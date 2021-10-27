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"Підлий вчинок американки": падіння російської спортсменки викликало істерику у Губернієва (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Росіянка впала після зіткнення з американкою Новина оновлена 27 жовтня 2021, 14:57
Росіянка впала після зіткнення з американкою

У Росії вважають, що американка спеціально збила їхню спортсменку.

На першому етапі Кубка світу з шорт-треку в Пекіні (Китай) за участю американської та російської спортсменок стався інцидент, який не залишився непоміченим скандальним коментатором Дмитром Губернієвим, який влітку 2021 року був внесений до чорного списку Мінкульту України як особа, дії якої створюють загрозу національній безпеці України.

На своєму telegram-каналі Губернієв прокоментував подію.

Під час жіночої естафети американка Корін Стоддард врізалася в росіянку Софію Просвірнову, після чого представниця РФ впала на лід. Дмитро назвав те, що сталося, "брудним і підлим вчинком американки".

"Брудний і підлий вчинок американки Стоддард проти росіянки Просвірнової в естафеті! Просто взяла і збила з ніг... Суддя, до речі із США, нічого не помітив! — написав Губернієв.

Інцидент стався, коли спортсменки очікували на передачу естафети всередині овалу (тобто не змагалися). У підсумку збірна РФ стала третьою у фіналі В, американки перемогли.

Зазначимо, сама Просвірнова в ефірі телепередачі "Все на Матч!" повідомила, що американка врізалася у неї не навмисно.

"Не думаю, що Корін зробила це спеціально. Вона розганялася на естафету. Думаю, вона просто мене не побачила", — заявила Софія.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська гімнастка звинуватила РосЗМІ у брехні.

Теги:
#Шорт-трек #Дмитро Губернієв
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