"Повна дезінформація": гімнастка звинуватила російські ЗМІ у брехні (фото)

Ангеліна Мельникова висловилася про ситуацію в Японії.

Російська гімнастка Ангеліна Мельникова заявила, що частина ЗМІ спотворила її слова, неправильно інтерпретувавши ситуацію, що виникла на чемпіонаті світу в японському Кітакюсю.

Про це спортсменка заявила у себе у сторіс в Instagram.

"Багато ЗМІ пишуть недостовірну інформацію та брехливі висловлювання від моєї особи. Корчити із себе жертву я не буду і не збираюся. Ні звинувачень, ні образ, ні жалю", — написала спортсменка.

Ангеліна Мельникова заявила про фейки з боку деяких ЗМІ

Ангеліна Мельникова навела приклад, як спотворили її слова

Нагадаємо, що на ЧС у Японії стався скандал. У вільних вправах перемогу спочатку здобула росіянка, проте після перегляду відеоповтору місцевій гімнастці Маї Муракамі підвищили оцінку на 0,1 бала, що вивело японку на перше місце. У Росії вважали це рішення несправедливим, хоча сама Мельникова заявила, що поважає суперницю. До речі, у Кітакюсю Ангеліна також виграла "золото" в особистому багатоборстві та "бронзу" в опорному стрибку.

Жіноча збірна України залишилася на ЧС-2021 зі спортивної гімнастики без медалей, а у чоловіків "бронза" на рахунку Іллі Ковтуна (особисте багатоборство).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у російської тенісистки Олени Весніної вкрали олімпійські медалі. Згодом злодії повернули нагороди.