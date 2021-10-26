Укр

"Полная дезинформация": гимнастка обвинила российские СМИ во лжи (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Ангелина Мельникова Новость обновлена 26 октября 2021, 13:17
Ангелина Мельникова

Ангелина Мельникова высказалась о ситуации в Японии.

Российская гимнастка Ангелина Мельникова заявила, что часть СМИ исказила ее слова, неверно интерпретировав ситуацию, что возникла на чемпионате мира в японском Китакюсю.

Об этом спортсменка заявила у себя в сторис в Instagram

"Многие СМИ пишут недостоверную информацию и лживые высказывания от моего лица. Строить из себя жертву я не буду и не собираюсь. Ни обвинений, ни обид, ни жалости", — написала спортсменка.

Ангелина Мельникова заявила о фейках со стороны некоторых СМИ
Ангелина Мельникова заявила о фейках со стороны некоторых СМИ
Ангелина Мельникова привела пример, как исказили ее слова
Ангелина Мельникова привела пример, как исказили ее слова

Напомним, что на ЧМ в Японии случился скандал. В вольных упражнениях победу сначала добыла россиянка, однако после просмотра видеоповтора местной гимнастке Маи Мураками повысили оценку на 0,1 балла, что вывело японку на первое место. В России посчитали данное решение несправедливым, хотя сама Мельникова заявила, что уважает соперницу. К слову, в Китакюсю Ангелина также выиграла "золото" в личном многоборье и "бронзу" в опорном прыжке.

Женская сборная Украины осталась на ЧМ-2021 по спортивной гимнастике без медалей, а у мужчин "бронза" на счету Ильи Ковтуна (личное многоборье).

Ранее "Телеграф" сообщал, что у российской теннисистки Елены Весниной украли олимпийские медали. Позже воры вернули награды.

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#Спортивная гимнастика
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