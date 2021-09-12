У российской теннисистки на родине украли олимпийские медали

Елена Веснина лишилась олимпийских наград.

Известную российскую теннисистку Елену Веснину, которая на Олимпиаде в Токио завоевала "серебро" в миксте, обокрали.

Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, Елена с мужем поужинали, а затем вернулись домой. Там пара обнаружила, что у них были украдены драгоценности, а также был взломан сейф. Кроме того, были украдены и олимпийские медали — "золото" Рио-де Жанейро и "серебро" Токио. Отмечается, что воры взломали входную дверь и проникли в дом. Примечательно, что Веснина с мужем забыли включить сигнализацию, чем и воспользовались преступники.

Елена обратилась в полицию, которая начала процедуру осмотра дома.

Веснина кроме олимпийских медалей имеет на своем счету три победы на Турнирах Большого Шлема в парном разряде и одну на ТБШ в миксте. Кроме того, она побеждала на Итоговом турнире WTA в паре в 2016 году. Россиянка даже лидировала в рейтинге лучших теннисисток мира в паре.

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