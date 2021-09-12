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У російської тенісистки на батьківщині вкрали олімпійські медалі

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Олена Весніна і Аслан карацу Новина оновлена 12 вересня 2021, 13:07
Олена Весніна і Аслан карацу

Олена Весніна втратила олімпійські нагороди.

Відому російську тенісистку Олену Весніну, яка на Олімпіаді в Токіо завоювала "срібло" в міксті, обікрали.

Про це повідомляє ТАСС.

За інформацією джерела, Олена з чоловіком повечеряли, а потім повернулися додому. Там пара виявила, що у них були вкрадені коштовності, а також був зламаний сейф. Крім того, були вкрадені і олімпійські медалі — "золото" Ріо-де Жанейро і "срібло" Токіо. Відзначається, що злодії зламали вхідні двері і проникли в будинок. Примітно, що Весніна з чоловіком забули включити сигналізацію, чим і скористалися злочинці.

Олена звернулася в поліцію, яка почала процедуру огляду будинку.

Весніна крім олімпійських медалей має на своєму рахунку три перемоги на турнірах Великого Шолома в парному розряді і одну на ТБШ в міксті. Крім того, вона перемагала на Підсумковому турнірі WTA в парі в 2016 році. Росіянка навіть лідирувала в рейтингу кращих тенісисток світу в парі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відома українська тенісистка Даяна Ястремська випустила свою нову пісню.

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