В России считают, что американка специально сбила их спортсменку.

На первом этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине (Китай) с участием американской и российской спортсменок произошел инцидент, который не остался незамеченным скандальным комментатором Дмитрием Губерниевым, который летом 2021 года был внесен в черный список Минкульта Украины как лицо, действия которого создают угрозу национальной безопасности Украины.

На своем telegram-канале Губерниев прокомментировал происшествие.

Во время женской эстафеты американка Коринн Стоддард врезалася в россиянку Софью Просвирнову, после чего представительница РФ упала на лед. Дмитрий назвал случившееся "грязным и подлым поступком американки".

"Грязный и подлый поступок американки Стоддард против россиянки Просвирновой в эстафете! Просто взяла и сбила с ног…Судья, кстати из США, ничего не заметил! — написал Губерниев.

Инцидент произошел, когда спортсменки ожидали передачи эстафеты внутри овала. В итоге сборная РФ стала третьей в финале B, американки победили.

Отметим, сама Просвирнова в эфире телепередачи "Все на Матч!" сообщила, что американка врезалась в нее не специально.

"Не думаю, что Корин сделала это специально. Она разгонялась на эстафету. Думаю, она просто меня не увидела", — заявила Софья.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская гимнастка обвинила РосСМИ во лжи.