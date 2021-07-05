Скачать
Понедельник, 05.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
В Украине наказали спортивного комментатора, довевшего Бузову до слез
В Украине наказали спортивного комментатора, довевшего Бузову до слез
Минимум умерших и заболевших: коронавирус резко пошел в Украине на убыль
Минимум умерших и заболевших: коронавирус резко пошел в Украине на убыль
Крушение самолета на Филиппинах: названо окончательно число жертв и выживших
Крушение самолета на Филиппинах: названо окончательно число жертв и выживших
В Киеве легкое "бодание" трех машин на дороге привело к тяжелым последствиям: среди пострадавших - дети (фото)
В Киеве легкое "бодание" трех машин на дороге привело к тяжелым последствиям: среди пострадавших - дети (фото)

В Украине наказали спортивного комментатора, довевшего Бузову до слез

В Украине наказали спортивного комментатора, довевшего Бузову до слез
Обновлено 10:18 Сегодня Телеграф

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который довел известную певицу Ольгу Бузову до слез в прямом эфире, попав в черный список Минкульта Украины.

Об этом можно судить из списка лиц, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины, обновленного 2 июля, куда внесли и фамилию Губерниева.

Кроме него список пополнился фамилиями  российского режиссера Олега Джураева, российской актрисы и телеведущей Анны Песковой и российского актера Романа Юрченко.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находятся 204 человека.

Напомним, во время эфира с участием Бузовой в оддержку сборной России на чемпионате Европы по футболу, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сначала подколол Бузову в связи с ее выступлением в МХАТе, после чего попробовал выяснить, какая школа футбола ей ближе, но та попросила его не "щеголять фамилиями" и обвинила в хамстве.

Как сообщал "Телеграф", ранее российского блогера Александра Мещанского-Шпака не пустили в Украину, куда он прилетел к своей новой подруге – фотографу Яне.

Также пограничники в аэропорту "Жуляны" запретили въезд в Украину российскому актеру и телеведущему Оскару Кучере.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 370

Все по теме:

Россия, Минкульт, Черный список, Комментаторы, Дмитрий Губерниев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Догнали и толпой избили лежачего: на Контрактовой площади в Киеве произошла жестокая драка (видео)
02 В Одессе при загадочных обстоятельствах погиб пограничник (фото, видео)
03 Жестокое убийство в Одессе: задержаны все четверо молодых преступников (фото)
04 В Днепре на оживленной улице воровки украли у девушки кошелек и распылили ей в лицо перцовый баллончик (видео)
05 Пламя видно за многие километры: жители Баку наблюдают мощный взрыв и пожар в Каспийском море (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пока все следят за &quot;Северным потоком-2&quot;: Венгрия и Сербия втихую &quot;кинули&quot; Украину в газовом вопросе
Пока все следят за "Северным потоком-2": Венгрия и Сербия втихую "кинули" Украину в газовом вопросе
Папу Римского втайне прооперировали: стало известно о его состоянии
Папу Римского втайне прооперировали: стало известно о его состоянии
На Одесчине жестоко избили 80-летнюю мать бывшего замглавы НБУ
На Одесчине жестоко избили 80-летнюю мать бывшего замглавы НБУ
&quot;Безбожник&quot; Илон Маск разозлил американцев: что произошло
"Безбожник" Илон Маск разозлил американцев: что произошло
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь