В Украине наказали спортивного комментатора, довевшего Бузову до слез

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который довел известную певицу Ольгу Бузову до слез в прямом эфире, попав в черный список Минкульта Украины.

Об этом можно судить из списка лиц, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины, обновленного 2 июля, куда внесли и фамилию Губерниева.

Кроме него список пополнился фамилиями российского режиссера Олега Джураева, российской актрисы и телеведущей Анны Песковой и российского актера Романа Юрченко.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находятся 204 человека.

Напомним, во время эфира с участием Бузовой в оддержку сборной России на чемпионате Европы по футболу, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сначала подколол Бузову в связи с ее выступлением в МХАТе, после чего попробовал выяснить, какая школа футбола ей ближе, но та попросила его не "щеголять фамилиями" и обвинила в хамстве.

Как сообщал "Телеграф", ранее российского блогера Александра Мещанского-Шпака не пустили в Украину, куда он прилетел к своей новой подруге – фотографу Яне.

Также пограничники в аэропорту "Жуляны" запретили въезд в Украину российскому актеру и телеведущему Оскару Кучере.