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Бузову довели до слез в прямом эфире каверзным вопросом про алкоголь (видео)

Бузову довели до слез в прямом эфире каверзным вопросом про алкоголь (видео)
23:31 Пн, 14 Июнь 2021 Телеграф

Скандально известная российская певица Ольга Бузова пришла в эфир спортивного канала поддержать сборную РФ, где ее довели вопросом, пьет ли она еще коньяк по утрам.

Видео эфира "Матч ТВ" уже активно распространяют в сети, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сначала подколол Бузову в связи с ее выступлением в МХАТе, после чего попробовал выяснить, какая школа футбола ей ближе, но та попросила его не "щеголять фамилиями" и обвинила в хамстве.

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После этого Губерниев перешел к другого рода вопросам: "Вы перестали пить коньяк по утрам? Да или нет? Это же просто".

После этого у Бузовой перехватило дыхание, она натянуто заулыбалась и попробовала удалиться от освещенной трибуны в тень.

"Как не стыдно?", - попробовала возразить она.

"Спасибо, Ольга. Нет, не перестали", - добавил Губерниев.

"Я знала, что так закончится. Так нельзя. Человек, мужчина, оскорбляет меня на протяжении стольких лет... Я пришла поддержать сборную России... Коньяк?! Вам показать мою фигуру? Вы издеваетесь? Мне нельзя! Я сейчас лечусь, перенесла сложнейшую операцию. Я не позволю больше, я никогда сюда не приду", - со слезами на глазах сказала Бузова.

Стоит заметить, что комментатор попытался объяснить, что на самом деле цитировал вопрос из "Малыша и Карлсона", которую Карлсон задавал фрекен Бок, но певица уже его не слушала.

Смотрите, как это было, на видео:

Интересно, что бывший Бузовой Дава в Инстаграм раскритиковал Губерниева и выразил поддержку Ольге:

Как сообщал "Телеграф", ранее в сети подняли скандал из-за якобы пьяного выступления Бузовой в Волгограде.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Алкоголизм, Ольга Бузова, Дмитрий Губерниев.
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