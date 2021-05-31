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"Это полный бред": Ольга Бузова прокомментировала свое выступление на фестивале в Волгограде

"Это полный бред": Ольга Бузова прокомментировала свое выступление на фестивале в Волгограде
Обновлено 20:53 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова  оскандалилась на музыкальном фестивале ParkSeason-2021, который состоялся в субботу, 29 мая в Волгограде. Артистку обвинили в пьянстве на концерте. 

Ольгу задели эти обвинения, и она решила подать в суд на СМИ, которые написали, что она была пьяна на концерте. Звезда уверена, что в этот раз злопыхатели, распустившие слухи о ее пьянстве, хотели не просто подорвать ее репутацию, а сорвать подписание важного для нее контракта. 

"Это полный бред. В моей гримерке есть только вода без газа, докторская колбаса и полотенца. Сейчас мой юрист уже занимается этим вопросом. Я думаю, что мы подадим в суд на эти СМИ, разместившие порочащую и лживую информацию обо мне" - говорит Бузова.

Стоит отметить, что после этого скандала артистка снова закрыла сою страницу  Инстаграме. 

В сети пользователи также не прошли мимо заявления певицы и также прокомментировали ее решение. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Ольга Бузова попала в больницу, а причина ее возможной госпитализации была высмеяна в сети.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Скандал, Певица, Ольга Бузова.
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