Бузова "в судорогах" наделала шуму на сцене МХАТа (видео)

Бывшая звезда реалити "Дом 2", российская телеведущая и певица, а теперь уже и актриса Ольга Бузова, которая неприятно удивила опухшим лицом на премии "Муз-ТВ" в Москве, играет в спектакле МХАТа имени Горького "Чудесный грузин", исполняя роль Беллы Шанталь, певицы каббаре.

Видео с премьерного пресс-показа спектакля о молодых годах Сталина было выложено в сеть. На сцену прославленного театра Бузова выходит в голубом платье и с украшением на голове, а позже исполняет знаменитый романс Михаила Глинки на стихи Александра Пушкина "В крови горит огонь желанья".

Подписчики Telegram-канала LIFE SHOT оценили игру Ольги отметив, что 35-летняя звезда исполняет под фонограмму: "Так низко МХАТ не падал никогда!", "Театр опустил себя ниже плинтуса, позорище", "Ну че... норм...комедия хорошая", "На сцене хуже поет. По ходу и до театра фонограмма добралась".

Ранее Ольга Бузова оскандалилась на музыкальном фестивале в Волгограде - артистку обвинили в пьянстве на концерте. После обвинений Бузова дала комментарий.