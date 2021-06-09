Noize MC отменил концерт в Киеве из-за болезни: "У меня для всех не самые лучшие новости..."

Рэпер Иван Алексеев, больше известный как Noize MC, вынужден отменить свой концерт в Киеве, который был назначен на 12 июня, из-за того, что он заболел коронавирусом. Стоит отметить, что артист заболел ковидом повторно.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"У меня для вас всех не самые лучшие новости - я заболел ковидом" - написал Иван, отметив, что в декабре 2020 года он и его семья уже перенесли COVID-19.

Рэпер рассказал, что почувствовал себя плохо во время концерта 6 июня: у него появился сильный насморк и поднялась температура. Несмотря на то, что коронавирус редко сопровождается соплями, он решил подстраховаться, и сделать экспресс-тест. Он показал положительный результат. После этого он сдал обычный ПЦР — и результат, к сожалению, подтвердился.

Сейчас Noize MC находится на двухнедельной самоизоляции.

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Ранее, "Телеграф" писал, что американский актер Том Круз также ушел на самоизоляцию, но не из-за своей болезни, а из-за того, что 14 человек из съемочной группы получили позитивные тесты на коронавирус.