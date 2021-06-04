"Абсолютно в ярости": Том Круз вынужден на две недели самоизолироваться

Известный 58-летний голливудский актер Том Круз ушел на 14-дневную самоизоляцию, а съемочный процесс нового фильма "Миссия невыполнима" приостановлен. А все по причине того, что 14 человек из съемочной группы получили позитивные тесты на коронавирус во время планового тестирования.

Помимо Тома Круза на изоляцию ушла и вся команда из 60 человек.

Инсайдеры сообщают, что актер находится в ярости из-за вынужденной самоизоляции, особенно с учетом его разглагольствования перед своими сотрудниками в 2020 году. Напомним, что в декабре 2020 года Том Круз наорал на подчиненных за несоблюдение карантинных мер безопасности во время съемок.

Помимо всего, эта приостановка скажется и на съемках. Съемочной группе придется "поиграть в догонялки", чтобы закончить производство фильма в срок.

Ранее, "Телеграф" писал, что Том Круз был вынужден вызвать охрану, чтобы разобраться с нарушителями на съемках "Миссии невыполнима 7".