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"У нее реально фляга свистит": Бузова неприятно удивила опухшим лицом и вторым подбородком (видео)

"У нее реально фляга свистит": Бузова неприятно удивила опухшим лицом и вторым подбородком (видео)
Обновлено 19:40 Сегодня Телеграф

На 18-ой музыкальной премии "Муз-ТВ 2021", которая проходит в пятницу, 4 июня в Москве, собрались все сливки российского шоу-бизнеса. Ведущими мероприятия стали Александр Ревва, Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак, которую раскритиковали из-за странного платья.

В очередной раз своим ярким появлением, если не сказать - фееричным, поразила эпатажная телеведущая и певица Ольга Бузова, которая недавно прокомментировала свое якобы пьяное выступление в Волгограде.

Девушка появилась на красной дорожке в импровизированной клетке, сидящей на троне в образе птицы Феникс.

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"Я возрождаюсь из пепла как птица Феникс. Я взлетаю и парю над всем негативом и ненавистью. Я больше не дам вам возможность обижать меня! Я ближе к солнцу, в моем сердце живет только любовь, и никто не сможет поселить в него ненависть. Я вас люблю. Это мой год! И все только начинается", - прокомментировала свое появление артистка в Инстаграме.

В интервью Бузова заявила, что считает себя "свободной, красивой, богатой и знаменитой". В комментариях к видео пользователи отметили, что лицо телеведущей выглядит довольно опухшим и со вторым подбородком, а сама звезда поправилась.

 
 
 
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Добавим, что среди номинантов на премию в таких категориях, как "Прорыв года" и "Лучший исполнитель", можно отметить украинских артистов - Надю Дорофееву и Макса Барских, который в марте этого года представил клип с российской певицей на песню Bestseller ("Бестселлер").

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Муз-ТВ, Ольга Бузова.
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